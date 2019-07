VS vragen ook Duitsland om militaire steun in Syrië in de strijd tegen jihadisten

Dit heeft de Amerikaanse speciale gezant voor Syrië, James Jeffrey, zondag gezegd tegen het Duitse persbureau DPA en het weekblad Welt am Sonntag. Jeffrey, die vrijdag in Berlijn is aangekomen voor zijn Europese toer om ‘vrijwilligers’ voor de strijd tegen IS te werven, zei dat ‘het niet nodig is om direct te participeren in de gevechten met jihadisten’.

De Amerikanen zijn op zoek naar internationale steun van de coalitie tegen IS, waaraan 80 landen deelnemen, voor de door Koerden geleidde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Eind vorig jaar kondigde de Amerikaanse president Trump aan zijn tweeduizend strijdkrachten grotendeels terug te trekken, tot grote schrik van de internationale gemeenschap. Hoewel het IS-kalifaat inmiddels is weggevaagd, is Islamitische Staat nog lang niet verslagen en lijkt zich nu in zowel het noorden van Irak als Syrië weer te versterken.

Ook Nederland werd vorige maand als coalitiepartner gevraagd grondtroepen te leveren, maar het kabinet heeft laten weten dat hiervoor ‘geen mandaat’ is. De regering worstelt ook nog met de steeds luider klinkende roep om gevangen IS-strijders en hun families met een Nederlands staatsburgerschap terug te nemen uit de door SDF-bewaakte kampen in Noord-Syrië.

In Syrië woedt momenteel een felle strijd in de provincie Idlib waar het Syrische leger met steun van Rusland probeert het laatste bolwerk van jihadisten en de oppositie te veroveren. Zaterdag kwamen bij hevige luchtaanvallen door het Syrische leger in het dorp Mouhambel dertien burgers om, waaronder drie vrouwen en zeven kinderen. Volgens een lokale hulporganisatie werd het dorp door zeker tien helikopters bestookt met de zeer verwoestende vatenbommen, waarmee het Syrische leger ondanks internationale protesten blijft doorgaan.

De provincie Idlib, waar zo’n 3 miljoen mensen wonen, is grotendeels in handen van de aan al-Qaida gelinkte groepering Hayat Tahrir al-Sham. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn in de strijd om Idlib, die in april begon, al vijfhonderd burgers gedood, waaronder 145 kinderen. Meer dan 300 duizend burgers zijn de provincie al ontvlucht.