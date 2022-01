VS voorbij omikronpiek, relatief weinig opnamen in Nederlandse en Duitse ziekenhuizen

Behandeling van een coronapatiënt op de intensive care in een Duits ziekenhuis. Beeld DPA

Opnamecijfers stijgen in veel Europese landen, maar ic blijft relatief rustig

De ziekenhuiscijfers zijn in Nederland en Duitsland, met zo’n 50 nieuwe ziekenhuispatiënten per miljoen inwoners in de afgelopen week, relatief laag vergeleken bij veel buurlanden. In België waren dit er ruim 200, de Spaanse, Franse en Deense cijfers gaan richting de 300. In Frankrijk, België en Denemarken stijgt het aantal nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen, net als in Nederland deze week – mogelijk doordat een deel van de patiënten wegens een andere aandoening is opgenomen. Op de ic’s blijft het relatief rustig; die relatief gunstige situatie leidt tot een versoepeling van de Belgische coronaregels. Cafés en restaurants mogen weer tot middernacht geopend zijn. In Spanje en Duitsland daalt het aantal nieuwe opnamen verder. Duitsland heeft de omikrongolf onder controle, aldus gezondheidsminister Karl Lauterbach. Hoewel de besmettingscijfers nog flink stijgen is het volgens hem een gunstig teken dat relatief weinig ouderen besmet raken.

Hoogste dagwaarde ondanks achterstand

Het RIVM meldt verreweg het hoogste aantal besmettingen ooit, ruim 74 duizend. Tot nu toe was het hoogste dagcijfer de 65 duizend van afgelopen zondag. Toch is ook het ongekend hoge aantal meldingen nog een onderrapportage. Ten minste 72 duizend positieve testresultaten van de GGD zijn nog niet verwerkt. Het RIVM verwacht hier volgende week een oplossing voor. Ruim een miljoen personen lieten zich afgelopen week testen bij de GGD, van hen bleek 49 procent besmet met het coronavirus.

Verenigde Staten voorbij omikronpiek in ziekenhuizen, maar sterftecijfers stijgen nog

Na een hoge omikronpiek dalen de besmettings- en ziekenhuiscijfers in de Verenigde Staten. De afgelopen week testten 4 miljoen inwoners positief, 22 procent minder dan een week eerder. De ziekenhuisbezetting daalde van 152 duizend naar 144 duizend en ook het aantal nieuwe opnamen vertoont een trendbreuk. Nog steeds is het erg druk in de Amerikaanse ziekenhuizen: in eerdere golven waren er minder dan 130 duizend coronapatiënten tegelijk aanwezig. De sterftecijfers stijgen nog licht. Dagelijks worden ruim 2.000 sterfgevallen gemeld, omgerekend naar inwonertal ruim tien keer zoveel als de huidige Nederlandse cijfers. Het niveau ligt nog onder dat van vorige winter, toen dagelijks ruim 3.000 overlijdens werden geregistreerd. Gevaccineerde Amerikanen overlijden twintig keer minder vaak aan corona dan hun ongevaccineerde landgenoten, berekende de gezondheidsdienst CDC.