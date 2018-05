VS voegen nieuwe namen toe aan sanctielijst Iran

Deze nieuwe sancties stapelen zich op eerder deze week herstelde maatregelen, nadat de VS zich terugtrokken uit het nucleaire Iran-akkoord. De Amerikaanse president Donald Trump herstelde scherpte na afloop van de terugtrekking bestaande sancties aan: andere landen kunnen vanaf nu ook gestraft worden als ze worden betrapt op handelen met Iran.

Trumps voorganger Barack Obama ondertekende het akkoord in 2015. Ook China, Rusland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zetten hun handtekening. Het akkoord was bedoeld om de nucleaire plannen van de ayatollahs een halt toe te roepen. Als zij faciliteiten voor het ontmantelen van kernkoppen (tijdelijk) zouden ontmantelen, zouden economische sancties worden opgeheven. Inspecteurs van het internationale atoomgezelschap IAEA letten op of Iran zich aan de afspraken hield, en ondertussen trok de Iraanse economie aan.

Donald Trump heeft nooit veel gezien in het akkoord. Amerikaanse terugtrekking was zelfs één van zijn campagnebeloftes. Het feit dat Iran wel door mocht gaan met het ontwikkelen van langeafstandsraketten stuitte Republikeinen tegen de borst. Trump zelf noemde de termijn van het akkoord, dat vijftien jaar na ingang weer afloopt, 'totaal onacceptabel'. Nadat Trump bekend maakte dat de VS zich terug zouden trekken, reageerde Obama daar uiterst kritisch op in een open brief. Ook andere ondertekenaars lieten weten het besluit van Trump te betreuren.

There are few issues more important to the security of the US than the potential spread of nuclear weapons or the potential for even more destructive war in the Middle East. Today’s decision to put the JCPOA at risk is a serious mistake. My full statement: https://t.co/4oTdXESbxe Barack Obama

Strijd met Israël

Enkele dagen nadat de VS uit het verbond stapten, bestookte Iran buurland Israëlisch met raketten. Deze aanval wordt toegeschreven aan eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde. Israël sloeg terug en vuurde tientallen projectielen af. Israël had zich enkele dagen eerder nog positief uitgelaten over de terugtrekking uit het akkoord. Het land beschouwt zichzelf als één van de voornaamste potentiële doelwitten van Iran en had weinig vertrouwen in de nucleaire deal.

Volgens Mnuchin hebben juist de mensen en bedrijven die nu op de sanctielijst zijn bijgeschreven miljoenen dollars naar de Iraanse Nationale Garde doorgesluisd via de Verenigde Arabische Emiraten. Met dit geld zijn ‘kwaadaardige activiteiten’ gefinancierd, aldus de minister. Hij beschuldigde ook de centrale bank van Iran en het Iraanse regime van het op deze manier helpen van de Garde. De sancties zijn bedoeld om financiering van de Iraanse Nationale Garde en daaraan verwante groepen te bemoeilijken. Het is voor inwoners en in de VS gevestigde bedrijven verboden om zaken te doen met personen en corporaties op de sanctielijst.