VS vinden groot deel losgeld terug van gehackte Colonial Pipeline

Beeld AP

Begin deze maand had de Oost-Europese hackersgroep DarkSide het gemunt op het brandstofnetwerk van de grootste pijpleiding van de VS, die zich uitstrekt van de Golf van Mexico in het zuiden van de Verenigde Staten tot aan de oostkust over een afstand van ruim 8.850 kilometer. Daardoor vielen systemen uit en kwamen in verschillende Amerikaanse staten pompstations zonder brandstof te zitten.

Colonial Pipeline besloot daarop de pijpleiding stil te leggen, om de schade zoveel mogelijk te beperken. Intussen is de pijplijn weer in bedrijf. De cyberaanval zorgde wereldwijd voor hogere olieprijzen.

Volgens Amerikaanse media is een gespecialiseerde ransomware-taskforce, die is opgericht door het ministerie van Justitie onder de huidige president Biden, ingezet bij het terugvorderen van het losgeld. De topman van het oliepijpleidingbedrijf Joseph Blount zegt dat het bedrijf nauw heeft samengewerkt met de FBI. Hij zei de FBI ‘dankbaar’ te zijn voor het ‘snelle werk en de professionaliteit’. ‘We moeten deze bedreigingen serieus nemen en in veel investeren om onze verdediging te versterken’, aldus Blount.