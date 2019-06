VS verwachten Nederland snel in Syrië te zien

Goedemiddag,

Pete Hoekstra is de weifelende houding van Nederland zat. Na het geklaag over Trumps grillige buitenlandbeleid wordt het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken, vindt de ambassadeur van de Verenigde Staten. Hij wil Nederlandse militairen in Syrië zien, en snel als het even kan - maar dat ziet de Tweede Kamer niet zitten.

Elders in Den Haag speelde Denk een potje voetbal. Onschuldig? Niet als je het voetbalclub ADO vraagt.

NIEUWS VAN DE DAG

VS schroeven druk op kabinet op

Met de komst van Donald Trump naar het Witte Huis vertrok de stille diplomatie door de achterdeur. De president van de Verenigde Staten runt het land zoals hij zijn bedrijven runde: met spierballentaal- en vertoon. Zijn vertegenwoordigers in den vreemde zijn van hetzelfde snit, krijgt Nederland steeds beter door, nu de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra het kabinet opnieuw via de media onder druk probeert te zetten.

In een interview met diplomatiek redacteur Arnout Brouwers zegt Hoekstra dat Nederland militaire steun aan de VS moet gaan bieden in Syrië. Boots on the ground zijn nodig om het verslagen IS klein te houden. ‘Het is geen wederopbouwmissie’, benadrukt de in Groningen geboren Hoekstra. Nederland moet zijn handen vuilmaken.

En passant geeft hij het kabinet een koekje van eigen deeg. Was het niet Nederland dat zei ‘teleurgesteld’ te zijn toen Trump aankondigde troepen uit Syrië terug te trekken? ‘The Dutch were very vocal’, sneert Hoekstra. ‘Dus we zijn optimistisch dat de Nederlanders na deze retoriek en deze kritiek zullen doorpakken en bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië.’

De Tweede Kamer gaat niet meteen door de knieën. Ja, voor de Koerden in Syrië ziet het er bij een terugtrekking niet goed uit met aan de ene kant de Turken en aan de andere kant IS, zegt CDA’er Martijn van Helvert tegen De Telegraaf. Maar is het dan aan Nederland om ‘groepen uit elkaar te gaan houden’? ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind toonde zich eerder wel al bereid om militairen te sturen. De VVD wil de reactie van het kabinet afwachten. Dat stelde vorige week ‘welwillend’ tegenover een missie te staan, maar liet in het midden of het om een civiele of militaire bijdrage zou gaan. Voor Hoekstra, weten we nu, is maar één smaak te pruimen.

OPHEF VAN DE DAG

Brinkman wil geen abortus betalen

Elco Brinkman. Beeld Rebecca Fertinel

‘Natuurlijk mag je een avondje stappen, maar is het zo dat een abortus die daarna uitgevoerd wordt, voor rekening van de overheid of gemeenschap moet komen?’

Hij zei er al bij dat hij het risico liep ‘snel geridiculiseerd’ te worden, maar dat weerhield Elco Brinkman er niet van de knuppel in het hoenderhok te gooien. In de Christen Democratische Verkenningen, het blad van het CDA, gooit de voormalig partijleider de vraag op of we ‘niet te veel op het bordje van de overheid hebben gelegd'.

De ‘abortus na een avondje stappen’ is niet zijn enige voorbeeld. ‘Is het echt zo gek om pubers na een avondje comazuipen zelf voor de financiële gevolgen van hun gedrag te laten opdraaien?’, vraagt Brinkman zich af. En: ‘moeten de gevolgen van echtscheidingen op het bordje van de gemeenschap komen te liggen?’

De door hem geanticipeerde ophef kwam er. ‘Vreselijk dat vrouwen die voor zo’n zware en emotionele beslissing staan nog even een trap na krijgen’, reageerde PvdA-leider Lodewijk Asscher. Ook D66-leider Rob Jetten gaf Brinkman lik op stuk. ‘Gelukkig regeert het CDA nu met D66 en zijn dit soort waanbeelden verbannen naar de zolderkamer van Baudet.’

Vreselijk dat vrouwen die voor zo’n zware en emotionele beslissing staan nog even een trap na krijgen. “Avondje stappen”. #shedecides https://t.co/C6jz7jCdjm Lodewijk Asscher

EN DAN DIT NOG

Eurlings landt op Malta

Camiel Eurlings is terecht. De voormalig CDA-minister en oud-KLM-topman, die van de aardbodem leek te zijn verdwenen na zijn gedwongen vertrek bij het Internationaal Olympisch Comité anderhalf jaar geleden, heeft een nieuwe baan. Hij is benoemd tot ‘director’ bij Knighthood Capital op Malta, een investeringsmaatschappij.

Volgens Knighthood Capital was Eurlings sinds februari 2018 al adviseur. Dat is een maand nadat Eurlings terugtrad bij het IOC en de Nederlandse sportkoepel NOCNSF. Eurlings’ vertrek volgde op een spraakmakend interview in NRC over het mishandelen van zijn ex-vriendin Tessa Rolink.

ADO niet blij met Denk

ADO Den Haag heeft het aan de stok met Tunahan Kuzu en Farid Azarkan, die woensdagavond een filmpje opnamen in het stadion van de voetbalclub. De Kamerleden van Denk, gekleed in het groengeel van ADO, waren daar voor een potje tussen oud-spelers en politici in het kader van vijftig jaar immigratie vanuit Marokko. En namen meteen een video voor Twitter op.

Mocht niet, zegt ADO nu. De club ‘keurt af dat de opnames zonder onze toestemming en met een associatie naar onze club gemaakt zijn’. ‘We betreuren de situatie en benadrukken dat onze club te allen tijde politiek neutraal zal zijn en blijven.’ Kuzu en Azarkan laten zich niet afschrikken: de ADO-sjaals zijn al bezorgd op de Denk-fractie.

