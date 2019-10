VS verplaatsen beruchte Britse ‘Jihadi Beatles’ vanuit Syrië naar het buitenland

Twee beruchte Britse IS-strijders (bijnaam: The Beatles) zouden door het Amerikaanse leger uit een Koerdische gevangenis in Syrië zijn weggehaald. Beeld AFP

De verplaatsing van de gevangenen, betrokken bij veel onthoofdingen, zou al hebben plaatsgevonden terwijl Turkije zich voorbereidde op het offensief dat Ankara woensdag startte tegen de Syrisch-Koerdische YPG-militie. Volgens een Amerikaanse functionaris worden de IS-strijders vastgehouden in Irak.

Trump zei in een tweet dat het tweetal uit voorzorg uit Syrië was gehaald , mochten Turkije en de Syrische Koerden de controle over de situatie in het noorden verliezen. De Turkse inval kan ertoe leiden dat de bewaking van de IS-gevangenen in gevaar komt. De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waarvan de YPG deel uitmaakt, bewaken momenteel duizenden IS-strijders. ‘Ze zijn het ergst van allemaal’, aldus Trump over het tweetal.

De president zei dat de Britten zich nu op een ‘beveiligde locatie’ bevinden. Het tweetal, El Shafee Elsheikh en Alexanda Anon Kotey, maakte deel uit van een IS-cel die ‘The Beatles’ werd genoemd. Ze kregen deze bijnaam van IS-gevangenen vanwege hun Britse accent. Het tweetal was betrokken bij de onthoofding van talloze gevangenen. De terreurgroep hield sinds 2014 meer dan twintig westerlingen vast, onder wie journalisten en hulpverleners.

Van hen werden zeven onthoofd. Ook Syrische soldaten werden op deze wijze om het leven gebracht. De video’s die IS van de onthoofdingen naar buiten bracht, leidden wereldwijd tot geschokte reacties. De twee Britten werden in het oosten van Syrië gevangen genomen door Koerdische strijders. Hun aanhouding leidde mede tot een verheviging van het debat in Europa en de VS over hoe westerse strijders van IS moeten worden vervolgd.

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! Donald J. Trump

Buitenlanders

De Britten, afkomstig uit Londen, worden ook van verdacht van betrokkenheid bij de marteling van westerse journalisten en hulpverleners. Volgens de VS, die ze op een terreurlijst plaatste, werden de IS-gevangenen onderworpen aan waterboarding en kregen ze elektrische schokken toegediend.

Andere Britse leden van ‘The Beatles’-cel waren Mohammed Emwazi (bijnaam Jihadi John) en Aine Davis, die in Turkije werd vastgezet. Emwazi, naar verluidt betrokken bij de moord op de Amerikaanse journalist James Foley, werd in 2015 bij een Amerikaanse luchtaanval gedood uitgevoerd door een drone.

De Britten worden mogelijk snel naar de VS overgebracht. Justitie wil ze in Virginia aanklagen vanwege hun betrokkenheid bij de dood en behandeling van Amerikaanse IS-gevangenen. De moeder van Elsheikh probeert al enige tijd via de rechter Britse medewerking aan hun berechting te blokkeren. Zij vindt dat Londen niet mag meewerken aan het overdragen van bewijs aan de Amerikanen omdat het tweetal de doodstraf kan krijgen. De doodstraf is in Groot-Brittannië afgeschaft. De moeder verloor de rechtszaak begin dit jaar maar nu moet het hoogste Britse hof oordelen of de regering mag meewerken aan de berechting in de VS.

President Donald Trump liet op woensdag ook weten dat meerdere gevangengenomen IS-strijders zijn overgeplaatst binnen Syrië, om te zorgen dat ze ook tijdens de gevechten gevangen blijven. Volgens The New York Times gaat het om enkele tientallen strijders. Op de Amerikaanse basis waar nu de twee Britten zich zouden bevinden, werden al enkele IS-strijders met de Amerikaanse nationaliteit gevangen gehouden. Sommigen zijn inmiddels naar de VS overgebracht.

Ontsnappen

Op de vraag of er IS-strijders zullen ontsnappen door het Turkse offensief, zei Trump dat hij zich daar geen zorgen over maakt. Als ze ontsnappen, aldus de president, dan gaan ze naar Europa. ‘Daar willen ze heen. Ze willen terug naar hun thuis.’

Onder de 14- tot 18 duizend strijders die nog altijd actief zijn bij IS, bevinden zich drieduizend buitenlanders. Dat blijkt uit een recent Amerikaans overheidsrapport. De terreurgroep heeft toegang tot het Al Hol-vluchtelingenkamp, waar zo’n 68 duizend vrouwen en kinderen uit het voormalige kalifaat zitten.

Een Turks offensief in Syrië zal IS in de kaart spelen, schreef de Volksrant-correspondent Ana van Es eerder deze week. SDF-strijders, nu bezig met het verhinderen van de terugkeer van IS, zullen gestationeerd worden aan de Turkse grens en kunnen op langere termijn mogelijk niet meer alle gevangen IS-strijders bewaken.

Amerika wil Turkije de verantwoordelijkheid geven over de IS-gevangenen. Turkije is in het verleden mild geweest voor Europese IS-strijders, die veelal over Turks grondgebied het toenmalige kalifaat wisten te bereiken. Mogelijk repatrieert Turkije de circa tweeduizend buitenlandse gevangenen terug naar hun thuisland. Nederland en andere Europese landen hebben altijd gezegd dat ze hen terugnemen als ze zich weten te melden bij een consulaat. Turkije kan dit faciliteren.