VS-veiligheidsadviseur: ‘Noord-Korea moet kernwapens binnen een jaar opgeven’

De Amerikaanse regering heeft een programma opgesteld voor de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Volgens John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van president Trump, moet het land binnen een jaar zijn kernarsenaal en zijn langeafstandsraketten ontmantelen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA betwijfelt of Noord-Korea werkelijk bereid is afstand te doen van zijn kernwapens.

Het is voor het eerst dat de Amerikaanse regering een tijdschema noemt voor de ‘volledige denuclearisatie’ van het Koreaanse schiereiland waarover Trump vorige maand in Singapore een akkoord bereikte met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Bolton moet Noord-Korea binnen het jaar ook al zijn biologische en chemische wapens opgeven.

Het is de bedoeling dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo binnenkort - mogelijk zelfs eind deze week - naar Pyongyang reist om het plan met de Noord-Koreaanse leiders te bespreken. Volgens Bolton is het in het belang van Noord-Korea zelf om mee te werken aan het plan zodat de sancties tegen het land kunnen worden opgeheven en Japan en Zuid-Korea Noord-Korea hulp kunnen geven.

Twijfels

Kernwapenexperts betwijfelen of het mogelijk is in zo’n snel tempo het complete Noord-Koreaanse arsenaal aan massavernietigingswapens op te ruimen. Volgens experts van de Stanford University is er zelfs tien jaar voor nodig.

Ook de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben volgens The Washington Post en NBC News twijfels. Volgens een rapport van de DIA zinnen de Noord-Koreanen op methoden om de Amerikanen om de tuin te leiden. De inlichtingendiensten hebben ook aanwijzingen dat Noord-Korea de afgelopen maanden in het geheim de productie van verrijkt uranium voor kernwapens heeft opgevoerd.

Als hun conclusie klopt, zou dat haaks staan op de bewering van president Trump dat Noord-Korea ‘geen nucleaire bedreiging meer vormt’. Trump zei dat na afloop van zijn topontmoeting met Kim Jong-un in Singapore.

Productie uranium uitgebreid

Vijf leden van de geheime diensten zeggen dat Noord-Korea de productie van verrijkt uranium heeft uitgebreid terwijl het diplomatieke besprekingen voerde met de Verenigde Staten. ‘Er is geen bewijs dat zij hun voorraden verminderen of zijn opgehouden met de productie ervan’, zei een van hen op basis van anonimiteit tegen NBC News. ‘Er is onweerlegbaar bewijs dat ze de VS om de tuin proberen te leiden.’

Uit recente satellietopnamen blijkt volgens 38north.org, een website die zich bezighoudt met Noord-Korea, dat het land nog steeds bezig is het nucleaire complex bij Yongbyon uit te breiden. Dat zou uiteraard haaks staan op de belofte van Kim Jong-un zijn kernwapenprogramma op te geven.

Toch blijft Trump zelf ervan overtuigd dat de Noord-Koreaanse leider echt van plan is zijn kernwapens op te geven. ‘Ik heb een deal gesloten met hem. Ik heb zijn hand geschud. Ik geloof werkelijk dat hij het meent’, zei Trump zondag in een vraaggesprek met Fox News.

Hij verdedigde zich ook tegen de kritiek dat hij Noord-Korea een concessie heeft gedaan zonder er iets voor terug te krijgen met zijn besluit de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea alvast te staken. ‘We sparen nu een hoop geld uit’, zei hij. ‘Dus we hebben niets weggegeven. Wat we wel gaan geven zijn mooie dingen in de toekomst. Ik geloof werkelijk dat Noord-Korea een geweldige toekomst heeft. Ik kon echt goed met voorzitter Kim opschieten. Er was echt een band tussen ons.’