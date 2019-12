VS vegen Noord-Koreaanse deadline van tafel en willen weer onderhandelen

De Amerikaanse speciale afgezant voor Noord-Korea Stephen Biegun. Beeld EPA

Stephen Biegun deed zijn oproep tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Zuid-Koreaanse collega in Seoul, enkele dagen nadat Noord-Korea een rakettest uitvoerde. De spanningen zijn de afgelopen weken na een serie tests toegenomen. Op 5 december eiste Pyongyang nog voor het nieuwe jaar verlichting van de sancties, anders kon Washington ‘een kerstcadeau’ verwachten, stelde het land.

Biegun noemde de Noord-Koreaanse verklaringen ‘vijandig, negatief, en onnodig’, en veegde deze deadline van tafel. Hij zei dat de Verenigde Staten ‘een doel hebben, en geen deadline’. Eerder heeft de Amerikaanse president Trump al gezegd dat de sancties niet worden opgeheven voordat Noord-Korea zijn kernprogramma volledig stillegt.

‘Cruciale’ rakettest

De dialoog over het ontmantelen van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is volkomen vastgelopen. Afgelopen zaterdag maakte staatsmedium KCNA bekend dat het land een nieuwe test had uitgevoerd vanaf zijn lanceringsbasis voor langeafstandsraketten Sohae. Het ging volgens Noord-Korea om ‘een cruciale test’, die de ‘nucleaire afschrikking van het land verder vergroot’. Verder zijn er geen details bekend gemaakt.

De raketbasis Sohae zou vorig jaar zomer worden ontmanteld na een akkoord tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In maart dit jaar waarschuwden experts echter al dat de basis toch weer operationeel is.