VS uiten felle kritiek op Duitsland over defensie-uitgaven

Richard Grenell, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Duitsland, bekritiseerde voor de tweede keer deze maand een besluit van de Duitse regering. Beeld EPA

De sociaal-democratische minister Olaf Scholz van Financiën zal woensdag de hoofdlijnen van de rijksbegroting voor volgend jaar voorleggen aan het kabinet, en tevens plannen voor de daaropvolgende jaren. Daarin staat volgens Duitse media dat Berlijn volgend jaar het defensiebudget met circa twee miljard euro zal verhogen, tot ruim 45 miljard.

Duitsland besteedt dan 1,37 procent van het nationaal inkomen aan defensie. Dat is ruimschoots onder de norm van 2 procent die de staatshoofden en regeringsleiders van de Navo-lidstaten de afgelopen jaren tot drie keer toe hebben afgesproken. Erger nog, in Amerikaanse ogen, is dat het percentage volgens uitgelekte stukken daalt naar 1,25 procent in 2023 – één jaar voordat de norm van 2 procent bereikt moet zijn. Ter vergelijking: de VS geven bijna 3,5 procent uit aan defensie.

De Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell, gaf via Twitter en persbureaus blijk van zijn ergernis. Het was de tweede keer deze maand dat de diplomaat de Duitsers kapittelde, tot ergernis van Merkel en andere politici. Grenell dreigde eerder dat de VS hun samenwerking met Duitse inlichtingen-en veiligheidsdiensten op een laag pitje zullen zetten als Duitsland zakendoet met de Chinese telecomgigant Huawei.

Grenell, een vertrouweling van president Donald Trump, laakte deze week een beperking van ‘de toch al onaanvaardbare bijdrage aan militaire inzetbaarheid’ in Navo-verband. Hij sprak over een zorgwekkend signaal van de Duitsers aan alle andere bondgenoten. ‘De Navo-lidstaten hebben duidelijk afgesproken dat ze in de richting van de 2 procent in 2024 gaan, en daar niet van weglopen.’

Een prominente SPD-parlementariër, Carsten Schneider, partijgenoot van minister Scholz, noemde de Amerikaanse ambassadeur een ‘diplomatieke catastrofe’. Bondskanselier Merkel reageerde zakelijk. Ze wees erop dat de defensie-uitgaven de afgelopen jaren zijn gestegen en blijven stijgen, ook al wordt daarmee niet de beoogde 2 procent bereikt. Merkel hamert ook steevast op de inzet van Duitse militairen in het buitenland. Zo dienen ze volgens haar ‘ook Amerikaanse belangen’ in Afghanistan en leveren ze in de Baltische staten een bijdrage aan het ‘afschrikken’ van de potentiële vijand Rusland.

De Duitse defensie-uitgaven staan niet alleen in de VS bloot aan kritiek, ook in eigen land hameren commentatoren erop dat Duitsland zijn plicht verzaakt. In een bijtend hoofdartikel schreef het weekblad Der Spiegel dat de economische reus Duitsland zich als een militaire dwerg gedraagt. ‘De gehavende reputatie van Duitsland wordt nog eens bevestigd’, aldus militair analist Klaus Remme van Deutschlandradio.

De Duitse strijdkrachten kampen met grote problemen, variërend van personeelstekorten tot materieel dat slecht functioneert. Minister van Defensie Ursula von der Leyen had aanzienlijk meer geld gevraagd dan collega Scholz van Financiën beschikbaar wil stellen.

Scholz presenteert woensdag zijn plannen onder slecht gesternte. Gerenommeerde economen voorspelden dinsdag dat de economische groei dit jaar beperkt blijft tot 0,8 procent. Vorig najaar verwachtten ze een groei van 1,5 procent.