VS: tweede ronde invoerheffingen voor China op komst

Met de lijst stuurt de regering van president Donald Trump aan op een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer haalde in een toelichting op de nieuwe lijst van invoerheffingen uit naar China. 'In plaats van in te gaan op onze legitieme zorgen, is China begonnen met terug te slaan tegen Amerikaanse producten. Er is geen rechtvaardiging voor een dergelijke actie.'

Op de nieuwe lijst staan onder meer kleding, sigaretten, ijskasten en etenswaren. Tot 30 augustus loopt er een inspraakprocedure. Daarna kan de heffing van kracht worden.

Na maandenlange dreigementen van Trump traden vorige week vrijdag importheffingen in werking op Chinese goederen ter waarde van in totaal 34 miljard dollar (28 miljard euro). Er is sprake van meer dan 500 producten, waaronder ploegen, halfgeleiders en vliegtuigonderdelen. Deze komen bovenop ingevoerde importheffingen voor staal en aluminium uit China, die ingingen in april van dit jaar.

China reageerde vrijwel direct met extra heffingen op Amerikaanse producten met dezelfde waarde. 'Een handelsoorlog komt niemand ten goede', zei de Chinese regeringsleider Li Keqiang in een reactie. 'Als een land de douanerechten wil verhogen, dan zal China daarop antwoorden om zich te verdedigen', aldus de Chinese premier. Na de heffingen die in april werden afgekondigd, sloeg China ook al rap terug met heffingen op 128 Amerikaanse importproducten zoals varkensvlees en wijn.

EU en Rusland

In juni dreigde Trump op Twitter een importheffing van 20 procent in te voeren voor alle auto’s vanuit de Europese Unie. Trump zei dat hij de heffing zal afkondigen als de EU niet vlug de importbarrières en heffingen op Amerikaanse auto’s afschaft. Circa de helft van de Europese auto’s die de VS importeren, is afkomstig uit Duitsland.

Rusland mengt zich ondertussen ook in de handelsoorlog . Het land kondigde een reeks importheffingen op Amerikaanse producten af, bij wijze van vergelding op de Amerikaanse importheffingen op aluminium en staal. Die kosten de Russische economie naar schatting ruim 537 miljoen dollar, aldus minister van Economische Zaken Maxim Oresjkin.