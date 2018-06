VS trekken ook diplomaten terug uit China vanwege geheimzinnige ziekte

De VS hebben opnieuw diplomatiek personeel teruggetrokken uit China omdat ze het slachtoffer waren geworden van een geheimzinnige ziekte. Nadat al eerder diplomaten en hun familieleden op Cuba waren teruggehaald vanwege de mysterieuze aandoening, heeft Washington nu een aantal medewerkers van het consulaat in Guangzhou naar de VS teruggestuurd.

Het Amerikaanse consulaat in Guangzhou in de zuidelijke provincie Guangdong. Foto AP

Het besluit volgt op de evacuatie van een medewerker van het consulaat in mei nadat hij lichte hersenschade had opgelopen. Dit was de eerste keer dat een Amerikaanse diplomaat dezelfde ziekteverschijnselen vertoonde als medewerkers van de ambassade op Cuba.



Na dit geval besloot het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek in te stellen. Eerder deze week arriveerde een Amerikaans medisch team in Guangzhou om het personeel onderzoeken. ‘Als resultaat van de screening heeft het ministerie een aantal medewerkers voor verdere evaluatie en onderzoek naar de symptomen teruggestuurd naar de VS’, aldus een woordvoerder van het departement woensdag.

Volgens The New York Times zijn zeker twee Amerikanen geëvacueerd omdat zij ziek waren geworden van het horen van vreemde geluiden in de Zuid-Chinese stad, maar het ministerie wilde dit niet bevestigen. De zieke diplomaten zullen in de VS verder worden onderzocht door medewerkers van de Universiteit van Pennsylvania, die ook de medewerkers van de ambassade op Cuba behandelden.

Het is nog niet duidelijk of de diplomaten de ziekte opliepen in het consulaat of in de flats in Guangzhou waar ze zijn ondergebracht. De diplomaat die als eerste werd getroffen door de aandoening, zei last te hebben van 'onduidelijke, abnormale geluidsgolven en druk'. Hiervan maakten ook de Amerikaanse diplomaten op Cuba melding. De Chinese regering zei vorige maand echter dat het niets verdachts had geconstateerd bij het consulaat.

Medewerkers van de Amerikaanse ambassade op Cuba werden voor het eerst getroffen door de geheimzinnige ziekte. Havanna ontkent iedere betrokkenheid. Foto AFP

Geluidsgolven

De VS besloten eind vorig jaar hun diplomatieke staf in Havanna flink in te krimpen nadat 24 diplomaten en hun familieleden last hadden gekregen van de geheimzinnige ‘ziekte’. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei toen dat de gezondheidsklachten het gevolg waren van ‘gerichte aanvallen’.

Hij ging echter niet zo ver dat hij de Cubaanse regering van betrokkenheid beschuldigde. De VS dachten aanvankelijk dat de ambassademedewerkers het slachtoffer waren geworden van aanvallen met geluidsgolven, maar duidelijk bewijs hiervoor werd nooit gevonden. Datzelfde geldt voor bewijs voor betrokkenheid van de Cubaanse autoriteiten. Sommige ‘aanvallen’ vonden ook plaats in hotelkamers waar diplomaten verbleven.

In april kregen ook tien Canadese diplomaten op Cuba last van mysterieuze gezondheidsklachten. Ottawa besloot toen uit voorzorg hun familieleden terug te trekken van het eiland. De diplomaten hadden plotseling last van misselijkheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Net als hun Amerikaanse collega's konden Canadese artsen niet verklaren waar de klachten vandaan kwamen.

Opvallend is dat tot nu toe geen enkele Amerikaanse of Canadese toerist op Cuba de mysterieuze ziekte opliep. De Cubaanse regering heeft iedere betrokkenheid ontkend. Volgens Havanna zou onderzoek hebben uitgewezen dat er geen sprake was van opzet om de Amerikaanse en Canadese diplomaten te treffen.