VS tekenen anti-abortusverklaring ‘ter verdediging van waardigheid van leven’

Een antiabortusdemonstrant bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Beeld EPA

De zogeheten Genève-consensus stelt dat er ‘geen internationaal recht op abortus bestaat’ en dat landen geen verplichting hebben om abortus te faciliteren. Naast de kerngroep van zes landen steunen 27 andere, grotendeels autoritair geleide landen de verklaring, waaronder Saoedi-Arabië, Soedan en Irak. Behalve Hongarije zijn Belarus en Polen, waar het hof het abortusrecht donderdag verder inperkte, de enige Europese ondertekenaars.

De VN-mensenrechtenraad nam toegang tot abortus in 2018 op in haar lijst van universele rechten. De verklaring heeft geen wettelijke gevolgen, maar past naadloos in de conservatieve agenda van de Trump-regering. Die probeert de drempel voor abortus zowel in binnen- als buitenland te verhogen en daarmee evangelische kiezers een plezier te doen.

‘Onder het leiderschap van president Trump heeft de Verenigde Staten de waardigheid van het leven altijd en overal verdedigd’, verklaarde minister van Buitenlandse zaken Mike Pompeo tijdens de digitale ondertekeningsceremonie. Het doel van de Genève-consensus is ‘het promoten van de gezondheid van vrouwen en het versterken van de familie’. Het grootste deel van de ondertekenaars scoort naar internationale maatstaven laag op het gebied van vrouwenwelzijn.