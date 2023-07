VS sturen nog twee oorlogsschepen naar Straat van Hormuz bij Iran

De USS Bataan op archiefbeeld in haven van Mayport (Florida). Beeld Getty Images/Stocktrek Images

De schepen, de USS Bataan en de USS Carter Hall, kunnen gebruikt worden om een amfibische landing uit te voeren. Het Pentagon zegt te hopen dat ze een afschrikwekkende werking zullen hebben op Iran. In het gebied is al een Amerikaanse torpedobootjager actief.

Afgelopen weekend kondigden de VS ook aan gevechtsvliegtuigen naar het gebied te sturen. De maatregelen komen nadat Iran twee olietankers in beslag probeerde te nemen, waarbij op een van de schepen is geschoten.

De Straat van Hormuz is een zeestraat tussen de Perzische Golf in het westen en de Golf van Oman in het oosten, tussen Iran in het noorden en de Verenigde Arabische Emiraten in het zuiden. Het is de enige doorgang tussen de Arabische Zee en de Perzische Golf. Een derde van alle olie die over zee wordt vervoerd komt via deze zeestraat.