VS sturen fors meer zware wapens naar Oekraïne, waaronder nieuwe ‘kamikazedrone’

Vooral de leverantie van de zware kanonnen laat opnieuw zien dat de regering-Biden volledig verrast is dat het Russisch leger nu al het langverwachte offensief in Oost-Oekraïne is begonnen. De Russen openden maandag de aanval om de Donbas in te nemen, hoewel het nog niet op grote schaal is. De VS gingen ervan uit dat het offensief niet zo snel zou beginnen, omdat nog niet alle Russische gevechtseenheden ter plekke zijn.

De aanzienlijke uitbreiding van het zware artilleriegeschut is bedoeld om de Oekraïners in staat te stellen de Russen van grote afstand aan te vallen. Met de 72 houwitsers kunnen straks 144 duizend granaten worden afgevuurd op Russische tanks, pantservoertuigen en artillerie ruim 30 kilometer verderop. Hoewel het Oekraïense leger een tekort had aan artilleriegeschut voor de lange afstand, wilden de VS tot voor kort geen houwitsers leveren.

De Amerikanen beperkten zich tot lichte, defensieve wapens zoals luchtdoel- en antitankraketten. Pas vorige week kwam hierin verandering, vanwege de voorbereidingen die de Russen troffen om de Donbas in te nemen. Maar ook toen ging het niet om grote aantallen. President Biden maakte toen bekend dat Oekraïne achttien 155 mm houwitsers zou krijgen, evenals 40 duizend granaten. Met de forse uitbreiding tot negentig houwitsers wordt de vuurkracht van het Oekraïense leger in korte tijd aanzienlijk uitgebreid.

‘Kamikazedrones’

‘Met deze 72 extra houwitsers kunnen vijf artilleriebataljons van de Oekraïners worden uitgerust’, aldus de woordvoerder van het Pentagon. ‘Dit kwam heel goed overeen met hun behoeften, met name in de Donbas’. Met de nieuwe wapenleverantie, die net als die van vorige week goed is voor 800 miljoen dollar, hebben de VS nu in totaal voor 3,4 miljard dollar aan wapens geleverd aan het Oekraïense leger. De Amerikanen zijn daarmee de grootste leverancier aan Kyiv.

Volgens Biden hebben de Amerikaanse en Europese wapenleveranties en het verzet van de Oekraïners ervoor gezorgd dat Rusland zijn doelen in Oekraïne niet kan bereiken. Hij prees de ‘onverschrokken en bekwame Oekraïense strijders’. Biden: ‘Elke Amerikaanse belastingbetaler kan er trots op zijn dat de vrijgevigheid van ons land heeft geholpen om de Russische agressie af te weren.’ Het Pentagon verwacht dat een deel van de wapens dit weekeinde al op het strijdtoneel in Oekraïne kan zijn.

Het Oekraïense leger krijgt ook de beschikking over veel meer ‘kamikazedrones’ die moeten inslaan op de Russische eenheden. Bijzonder is nu dat de VS zelfs zover gaan om een geheime drone te leveren waaraan de Amerikaanse luchtmacht werkte. Het gaat om de Phoenix Ghost, een drone waarmee zowel verkenningen als aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Het Pentagon wil geen bijzonderheden over deze ‘zelfmoorddrone’ vrijgeven, behalve dan dat het lijkt op de Switchblade die Oekraïne al heeft gekregen.