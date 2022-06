VS sturen een van hun modernste wapens naar Oekraïne om Russen te bestoken

Het raketsysteem Himars dat de VS naar Oekraïne sturen. Beeld US Army

Met de leverantie van Himars, het zwaarste en duurste wapen dat de VS Oekraïne geven, voeren de Amerikanen hun wapenleveranties na bijna honderd dagen strijd nog verder op. Het sturen van het raketsysteem, waarmee in korte tijd een groot aantal raketten op de Russen kan worden afgevuurd, komt op het moment dat het Russische leger terrein wint in de Donbas.

Om Rusland niet voor het hoofd te stoten, gaan de VS niet zo ver om Oekraïne te voorzien van raketten die Russisch grondgebied kunnen treffen. Moskou had Biden de afgelopen weken gewaarschuwd geen raketten met een bereik tot driehonderd kilometer aan Kyiv te geven. Het Oekraïense leger krijgt nu hightechraketten die Russische eenheden tot zo’n zeventig kilometer kunnen treffen. Veel van de Russische artillerie kan nu met deze raketten worden aangevallen.

Toch zal de leverantie tot grote boosheid leiden in het Kremlin, omdat Himars een van de meest geavanceerde artilleriewapens van het Amerikaanse leger is. Het kost zo'n vijf miljoen euro per stuk. Met het raketsysteem kunnen zware Russische wapens die nu onder andere steden beschieten, zoals houwitsers, met grote precisie worden uitgeschakeld door raketten die met gps naar hun doel worden geleid.

Multiple sources now reporting that the US will supply Ukraine with M142 HIMARS and M30 guided rockets pic.twitter.com/dNveK0RInS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 1 juni 2022

Dagelijkse smeekbedes

Door het besluit van Biden wordt het verschil ook groter tussen de Amerikaanse en Europese steun aan Oekraïne. Kyiv heeft de afgelopen weken ook een beroep gedaan op Europese landen om vergelijkbare raketsystemen te leveren, maar zij weigerden.

‘Wij hebben snel actie ondernomen door Oekraïne een aanzienlijke hoeveelheid wapens en munitie te sturen’’, aldus Biden woensdag in een opiniestuk in de New York Times waarin hij het sturen van Himars aankondigde. ‘Zodat het op het slagveld kan vechten en in de sterkst mogelijke positie aan de onderhandelingstafel kan plaatsnemen. Daarom heb ik besloten dat we de Oekraïners zullen voorzien van meer geavanceerde raketsystemen en munitie waarmee ze de belangrijkste doelen op het slagveld nauwkeuriger kunnen aanvallen.’

Met de leverantie komt er een einde aan de bijna dagelijkse smeekbedes van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn ministers om het Amerikaanse raketsysteem zo snel mogelijk te sturen. ‘Wij moeten alle wapens krijgen die ons in staat zullen stellen om tirannie te verslaan, in het bijzonder Himars’, zei Zelensky vorige maand tijdens een bijeenkomst van de G-7. De Oekraïense legerleider Valery Zaluzhny benadrukte in een gesprek met Amerika’s hoogste militair Mark Milley dat het wapen ‘cruciaal’ was.

The High Mobility Artillery Rocket System, or HIMARS, is combat proven, reliable and boasts more than two million operating hours.



For service members on more than 540 systems worldwide, the launcher provides mobility and crew protection when it’s needed most. pic.twitter.com/1SLpSDjLeM — Lockheed Martin (@LockheedMartin) 29 november 2021

Provocatie

Biden hield echter de boot af omdat hij bang was dat het sturen van het raketsysteem, met de raketten die Rusland konden treffen, door de Russen zou worden gezien als een Amerikaanse provocatie. Oekraïne vroeg echter nooit om raketten met zo’n groot bereik. Om de Russen tevreden te stellen, zei Biden maandag dat VS ‘geen raketsystemen naar Oekraïne zullen sturen die Rusland kunnen aanvallen’.

Hiermee leek de Amerikaanse leverantie van de baan. Moskou reageerde tevreden en sprak van een ‘verstandig’ besluit. Bidens opmerking lijkt nu vooral bedoeld te zijn geweest om de Russen te verzekeren dat Oekraïne geen raketten zou krijgen die Rusland kunnen bereiken. Witte Huis-functionarissen benadrukten daarna dat het sturen van het raketsysteem zeker niet van de baan was en dat werd overwogen raketten te leveren met een korter bereik, tot zo’n zeventig kilometer.

Hoeveel Himars-systemen Oekraïne krijgt, wordt de komende dagen duidelijk. Dan maken de VS een nieuw wapenpakket van 650 miljoen euro aan Kyiv bekend, de elfde sinds de Russische invasie begon. De VS hebben al voor meer dan vijf miljard euro aan wapens geleverd aan Kyiv. Vorige maand besloot Washington nog eens 37 miljard euro vrij te maken voor militaire, economische en humanitaire steun aan Oekraïne.

Grote nauwkeurigheid

Himars is een lichte en mobiele variant van een raketwapen dat bekendstaat onder de naam Multiple Launch Rocket System (MLRS). Ook Rusland heeft veel van deze raketsystemen ingezet in Oekraïne. In één salvo kunnen zes raketten worden afgevuurd, die bestaan uit honderden granaten die neerdalen op de vijand om zoveel mogelijk schade te veroorzaken.

Er kunnen echter ook meer moderne raketten worden afgevuurd die met grote nauwkeurigheid, dankzij gps, de Russische artillerie stuk voor stuk kunnen uitschakelen. ‘Een van de meest accurate en dodelijke aanvalssystemen voor de lange afstand’, zo noemde luitenant-kolonel Frederick Hughes, verantwoordelijk voor de aanschaf van Himars bij de Amerikaanse landmacht, het raketsysteem in 2011.