VS steunen verklaring over einde fossiele steun, Nederland niet • Indonesië ziet gemaakte afspraak niet als belofte voor beëindiging ontbossing tegen 2030

• Dag 5 van de klimaattop COP26 in Glasgow. Vandaag gaan de diplomaten de echte onderhandelingen voeren. Volg hier het laatste nieuws.

• Hoe groot is de klimaatcrisis? En welke oplossingen kunnen het tij nog keren? Dat leest u in onze klimaatspecial.