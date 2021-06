VS stellen onderzoek in naar kostscholen voor Inheems-Amerikaanse kinderen

1886: een groep Chiracahua Apaches op hun eerste dag bij de Carlisle Indian School. Beeld Getty Images

Haaland, zelf van Inheems-Amerikaanse afkomst, kondigde het onderzoek aan in een toespraak voor het Nationale Congres van Amerikaanse Indianen. Volgens haar is het tijd dat de Amerikanen te horen krijgen wat zich werkelijk heeft afgespeeld op de kostscholen, waarheen kinderen uit inheemse gezinnen werden gestuurd om tot ‘echte Amerikanen’ te worden opgevoed.

'We moeten de waarheid weten over het verlies van levens en de blijvende gevolgen van deze scholen', zei Haaland. De kwestie is weer in de aandacht komen te staan na de recente ontdekking van een massagraf met de lijkjes van 215 kinderen in Canada bij een katholieke kostschool waar kinderen van inheemse stammen een opvoeding tot ‘modelburger’ kregen.

Ook in de Verenigde Staten werden sinds de Indiaanse Civilisatie Wet uit 1819 honderdduizenden kinderen bij inheemse gezinnen weggehaald en in kostscholen opgesloten waar zij het christelijk geloof kregen opgedrongen. Doorgaans was het hen verboden hun eigen taal te spreken. Volgens sommige wetenschappers zouden in de 150 jaar dat het programma liep ruim veertigduizend kinderen zijn omgekomen als gevolg van de vaak wrede behandeling die zij op de kostscholen kregen.

Aan het begin van de vorige eeuw zat volgens Haaland 80 procent van de kinderen uit inheemse gezinnen op kostscholen die door de federale overheid of religieuze organisaties werden geleid. Het uiteen halen van die gezinnen had volgens haar een effect op de inheemse gemeenschappen dat nog steeds voelbaar is.

Zij haalde het voorbeeld aan van haar eigen grootmoeder die samen met andere Inheems-Amerikaanse kinderen op een trein werd gezet en naar een kostschool werd afgevoerd, waar ze zich jarenlang diep eenzaam voelde.

Net als in Canada heeft zij een Waarheid- en Verzoeningscommissie voorgesteld om boven water te krijgen wat zich allemaal heeft afgespeeld op de internaten, waarvan enkele zelfs tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog inheemse kinderen opleidden.