VS stappen uit ‘hypocriete’ Mensenrechtenraad VN

‘We twijfelen er niet aan dat er ooit een nobele gedachte zat achter de Mensenrechtenraad. Maar vandaag moeten we eerlijk zijn: de Mensenrechtenraad is een slechte verdediger van de mensenrechten’, staat te lezen op de website van de Amerikaanse overheid.

Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken heeft kritiek op landen met een wankele reputatie op het gebied van mensenrechten, zoals China, Cuba en Venezuela, die wel lid zijn van de raad. Gesprekken over hervorming zouden afgelopen week tot niets hebben geleid.

De Verenigde Staten namen onder George W. Bush geen deel aan de raad, pas onder Barack Obama sloot Amerika zich weer aan. President Donald Trump zei eerder al: 'Het beschamend voor de Verenigde Naties dat regeringen met zulke slechte mensenrechtenreputatie zitting hebben in de Mensenrechtenraad. '

De Mensenrechtenraad besloot vorig maand een onafhankelijke commissie in te stellen die het geweld van het Israëlische leger tegen Palestijnse betogers bij de grens tussen Gaza en Israël gaat onderzoeken. Van de leden in de raad stemden er 29 in met de instelling van een onderzoek, veertien onthielden zich van stemming en twee landen stemden tegen.

Resolutie

De Algemene Vergadering van de VN veroordeelde afgelopen week de Israëlische aanvallen op Palestijnse burgers in Gaza. Een resolutie die was ingediend door Algerije, Turkije en de Palestijnen kon op de steun van een grote meerderheid rekenen.

Volgens de resolutie gebruikte het Israëlische leger 'buitensporig geweld' bij het onderdrukken van demonstraties van Palestijnse burgers. Bij de protesten kwamen zeker 120 Palestijnen om het leven. Israël wijst met een beschuldigende vinger naar de Palestijnse beweging Hamas.

Een gelijksoortige resolutie in de Veiligheidsraad werd eerder verworpen naar aanleiding van een veto van de Verenigde Staten.

Volgens Washington is de in Genève gevestigde raad anti-Israël. 'Sinds de oprichting zijn er meer resoluties geweest die Israël veroordelen, dan resoluties tegen alle andere landen in de wereld samen.'

Immigratie

De Mensenrechtenraad had onlangs nog kritiek op het immigratiebeleid van de VS. Daar wordt sinds kort aan de zuidelijke grens een zogeheten 'zero tolerance' beleid gevoerd als het aankomt op gezinnen die illegaal de grens oversteken. Immigrantengezinnen worden van elkaar gescheiden; volwassenen worden apart van hun kinderen opgesloten. Beelden van kinderen in kooien onder dunne foliedekentjes bewogen zelfs de doorgaans stille presidentsvrouw Melania Trump tot een verklaring waarin ze kritiek uitte op dit beleid.

‘De VS moeten onmiddellijk stoppen met deze praktijken’, zei een woordvoerder van de Mensenrechtenraad in Genève. ‘Dit komt neer op de willekeurige en onwettige inbreuk in het gezinsleven, en is een schending van de rechten van het kind.’

Bemoei je er niet mee, was de reactie van de Verenigde Staten, een land dat zich - in ieder geval in het verleden - graag bemoeide met de mensenrechten in andere landen.