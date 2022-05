VS staan op het punt verwoestend wapen aan Oekraïne te geven, Rusland is woedend

Ook de Finnen beschikken over MLRS-systemen van Amerikaanse makelij. Beeld Getty

Het wapen staat al weken bovenaan de Oekraïense wensenlijst voor nieuwe wapens om het Russische leger in de Donbas te stoppen. De Amerikaanse regering overweegt het geavanceerde raketsysteem op korte termijn naar Oekraïne te sturen, zo bevestigen regeringsfunctionarissen aan CNN. Mogelijk wordt dit volgende week al bekendgemaakt in het kader van een nieuw wapenpakket voor Kyiv.

Het verwoestende MLRS-systeem (Multiple Launch Rocket System) kan een forse bedreiging worden voor het Russische leger. Oekraïne zou met de raketten voor het eerst de Russische posities over een lange afstand kunnen beschieten, tot 300 kilometer. De Amerikaanse houwitsers die Oekraïne tot nu toe heeft gekregen, reiken niet verder dan zo’n 40 tot 50 kilometer.

Het wapen biedt de mogelijkheid om een einde te maken aan de beschietingen van steden door de Russische artillerie. Ook de Russische marine, die kruisraketten afvuurt vanaf de Zwarte Zee en Oekraïense havens blokkeert, kan ermee worden bestookt. Het Kremlin voert daarom de druk op het Witte Huis op om het moderne raketsysteem niet aan het Oekraïense leger te geven.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov waarschuwde donderdag dat dit een ‘grote stap richting onacceptabele escalatie’ zou zijn, omdat de raketten ook Russisch grondgebied kunnen treffen. Dit is een van de redenen waarom de VS tot nu toe weigerde het precisiewapen aan Oekraïne te geven. De regering-Biden was ook bang dat Moskou de leverantie als een flinke provocatie zou opvatten.

Amerikaanse soldaten vuren tijdens een oefening raketten af met een variant van het MLRS-systeem, de Himars. Beeld US Army/Zachary Stahlberg

Enorme explosies

De Oekraïense regering moedigde de afgelopen weken de VS juist aan om zich niets aan te trekken van de Russische waarschuwingen en snel over te gaan tot levering van het meervoudige raketsysteem. President Volodymyr Zelensky hoopte dat hierover vorige week al een besluit zou worden genomen tijdens een bijeenkomst over nieuwe wapenhulp aan Kyiv.

Maar het Witte Huis hield de boot toen af. ‘Wij doen een beroep op alle landen om het MLRS-systeem te leveren. Daarmee kunnen wij het initiatief nemen en ons grondgebied bevrijden’, aldus Zelensky. Het Oekraïense ministerie van Defensie liet donderdag een video zien om aan te geven wat de Russen met hun eigen MLRS-systemen aanrichten in de Donbas. Te zien is hoe in 19 seconden talloze raketten neerdalen op Oekraïense posities in de regio Donetsk. Daarna volgen enorme explosies.

‘Zo ziet de grootste en gruwelijkste oorlog van de 21ste eeuw eruit’, aldus het ministerie op Twitter over een Russische aanval met het TOS-1-systeem. ‘Oekraïne is klaar om terug te slaan. Om dit te doen hebben we MLRS nodig. Direct.’ Oekraïne hoopt dat ook Europese landen, die eveneens het wapen bezitten, zullen volgen als de Amerikanen overgaan tot levering. Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba zei woensdag dat hij had gesproken met tien landen die beschikken over het raketsysteem, waaronder de Britten. ‘MLRS, zo snel mogelijk’, aldus Koeleba.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) 26 mei 2022

Precisiebombardementen

Het raketsysteem, ontwikkeld door de VS en diverse Europese landen, is een antwoord op vergelijkbare wapens die de Russen tijdens de Koude Oorlog op grote schaal hebben geproduceerd. Met hun MLRS-systemen wilden de Russen tijdens een oorlog een gebied in korte tijd met talloze raketten overweldigen en vernietigen.

Met het Amerikaanse wapen kan het Oekraïense leger, afhankelijk van de gebruikte munitie, straks troepen, artillerie, tanks en schepen van de Russen onder vuur nemen op 30 tot 310 kilometer afstand. De standaardmunitie is een raket die 644 kleinere granaten bevat die boven het doelwit worden verspreid en daarna neerdalen. Met een salvo van twaalf raketten kunnen zo meer dan zevenduizend kleinere bommen worden afgeworpen.

Het raketsysteem kan echter ook precisiebombardementen uitvoeren met raketten die met gps naar hun doel worden geleid. Oekraïne vroeg de VS om een moderne versie van het wapen, de Himars, die licht in gewicht is en daardoor zeer mobiel is. Deze kan snel verplaatst worden om na een salvo direct te ontkomen aan Russisch tegenvuur.

Aanvallen op Rusland

Het raketsysteem is met 2 tot 5 miljoen euro het duurste Amerikaanse wapen dat Oekraïne in handen zou krijgen. Het is ook het eerste buitenlandse wapen dat de Oekraïense generaals de mogelijkheid geeft om Russisch grondgebied vanaf grote afstand onder vuur te nemen. De Russische bevoorradingsroutes en militaire bases vlak bij de grens, zoals in Belgorod, worden kwetsbaar als MLRS op het strijdtoneel verschijnt.

Moskou heeft de afgelopen maanden Kyiv ervan beschuldigd diverse geheimzinnige aanvallen te hebben uitgevoerd op Russisch grondgebied vlak over de grens. Zo bestookten helikopters oliedepots. Oekraïne zweeg echter over de Russische beschuldigingen.

Een optie die de Amerikaanse regering nog overweegt, om tegemoet te komen aan de Russische bezwaren, is raketten te leveren met een kort bereik. Op deze manier moet worden voorkomen dat Oekraïne in de verleiding komt om het raketsysteem te gaan gebruiken voor offensieve operaties.

De Russische verliezen dreigen flink toe te nemen als het Amerikaanse raketsysteem in Oekraïne wordt ingezet. Beeld US Army/ Department of Defense

Toename forse verliezen

De inzet van het vernietigende MLRS-systeem in de Donbas, kan leiden tot een forse toename van de toch al hoge Russische verliezen. Een hoge Pentagon-functionaris zei donderdag dat in drie maanden oorlog bijna duizend Russische tanks zijn vernietigd of uitgeschakeld. Dit is een ongekend aantal. Dit betekent dat bijna een derde van de tanks die Rusland voor de oorlog operationeel had, verloren is gegaan in de zware strijd.

Ook zouden meer dan 350 stukken artilleriegeschut zijn uitgeschakeld, evenals ruim dertig gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers en ruim vijftig helikopters. ‘Maar ze hebben nog altijd veel wapens beschikbaar’, waarschuwde de hoge functionaris tijdens een briefing. Rusland heeft zo’n tienduizend tanks opgeslagen, variërend van de veelgebruikte T-72 en de moderne T-80 tot de stokoude T-62 uit de jaren zestig.

De Oekraïense legerleiding claimde deze week dat de Russen T-62’s uit de opslagplaatsen hebben gehaald voor nieuwe gevechtseenheden die naar Oekraïne moeten worden gestuurd. Op sociale media circuleren beelden van T-62’s die via het spoor naar de grens zouden worden vervoerd. Deze berichten zijn echter nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. De meeste Russische tanks die in Oekraïne zijn vernietigd, waren T-72's. Moskou beschikt nog over duizenden T-72's in de opslagplaatsen.