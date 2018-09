VS sluiten kantoor Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in Washington

Het kantoor van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in Washington zal worden gesloten. Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton heeft dat maandag meegedeeld in een toespraak waarin hij ook de aanval opende op het Internationaal Strafhof (ICC).

De PLO-missie moet dicht omdat de Palestijnen het strafhof hebben gevraagd een onderzoek te openen naar oorlogsmisdrijven, gepleegd in Israël en Palestina, en meer in het algemeen omdat ze zich volgens de Amerikaanse regering niet inzetten voor vrede in het Midden-Oosten.

Het dreigement van strafmaatregelen tegen rechters en aanklagers indien het hof het Afghanistan-dossier aanpakt, geldt ook voor een mogelijk onderzoek naar Israël. ‘Als het hof achter ons, Israël of andere bondgenoten aangaat, zullen we niet werkeloos toezien’, aldus Bolton. Hij sprak op een bijeenkomst in Washington van de Federalist Society, een conservatieve organisatie.

PLO-vredesonderhandelaar Saeb Erekat sprak van een ‘gevaarlijke escalatie’, die aantoont dat de VS ‘bereid zijn het internationale systeem te ontmantelen teneinde de Israëlische misdaden te verdedigen en de aanvallen tegen de vrede in onze regio’.

De regering-Trump heeft al een reeks maatregelen getroffen tegen het Palestijns belang. Vorige week werd de Amerikaanse financiële bijdrage gestaakt aan UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Eerder werd 200 miljoen dollar aan bilaterale steun geschrapt. Ook verhuisde de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.