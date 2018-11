VS sluiten grensovergang met Mexico; migranten tegengehouden met traangas

De Mexicaanse politie probeerde dat tevergeefs te verhinderen. Ongeveer vijftig migranten, onder wie ook vrouwen en kinderen, beklommen een metalen muur die nog steeds op Mexicaans grondgebied voor de Amerikaanse grensmuur staat. De Amerikaanse veiligheidstroepen verjaagden de migranten met traangas, zoals het televisiekanaal van de krant Milenio liet zien.



De Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft in een verklaring gezegd dat het de migranten die ‘met geweld illegaal de grens probeerden over te steken’, zal terugsturen naar het land van herkomst.



De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week duizenden militairen naar de grens gestuurd om de grenspatrouilles te ondersteunen. De grens is tot nader order gesloten voor auto’s en voetgangers, zo meldde het Amerikaanse bureau voor douane- en grensbescherming in Seattle via Twitter.

De migranten worden met traangas door de politie tegengehouden. Beeld EPA

5.000 migranten gestrand

In Tijuana zijn de afgelopen week bijna 5.000 migranten gestrand. De vluchtelingen komen grotendeels uit Honduras, El Salvador en Guatemala en trokken in karavaan naar de grensovergang met de VS. Ze zijn op de vlucht voor de ellende en het geweld in hun eigen land en hopen op politiek asiel in de Verenigde Staten.

Trump dreigde er de afgelopen dagen al mee om de lange grens tussen beide landen volledig af te sluiten indien de situatie uit de hand zou lopen.