VS slagen er voor het eerst in langeafstandsraket te vernietigen vanaf zee

Tijdens een militaire parade op 10 oktober van dit jaar lieten de Noord-Koreanen hun nieuwe langeafstandsraket zien. Beeld AFP

De onderschepping bij Hawaii maakt deel uit van het raketschild dat de VS moet beschermen tegen een raketaanval. Tot nu toe beperkten de tests van dit verdedigingssysteem zich tot het afvuren van onderscheppingsraketten vanaf land om een vijandelijke raket tijdens de vlucht te vernietigen.

Met de zee-versie beschikken de VS nu over een nieuw antiraketsysteem om zich te wapenen tegen het gevaar van vooral Noord-Korea. De succesvolle actie van het marineschip USS John Finn komt een maand nadat Noord-Korea voor het eerst een nieuwe langeafstandsraket liet zien die een grote bedreiging kan vormen voor de VS. Deze raket is veel groter dan de Hwasong-15, de Noord-Koreaanse langeafstandsraket die het hele Amerikaanse grondgebied kan treffen. Tot grote schrik van de VS testte Pyongyang de Hwasong-15 in 2017.

‘Dit was een ongelofelijke prestatie en een cruciale mijlpaal’, aldus viceadmiraal John Hill over de onderschepping. Hill leidt het Missile Defense Agency (MDA) dat is belast met de ontwikkeling van het raketschild. Maar tegelijk waarschuwden wapenbeheersingsdeskundigen voor de reactie van Rusland en China, die zich bedreigd kunnen voelen door het Amerikaanse succes. De raketonderschepping op zee maakt hun nucleaire raketarsenaal nu namelijk minder gevaarlijk.

For the first time ever, a @RaytheonDefense SM-3 Block IIA missile successfully intercepted a threat-representative Intercontinental Ballistic Missile (#ICBM) target 🇺🇸⚓️🚀https://t.co/NkMXnUJTGq — Naval News (@navalnewscom) 17 november 2020

‘Geloofwaardige afschrikking’

‘China zal zich na deze test zeker gerechtvaardigd voelen in zijn uitbreiding van het intercontinentale raketarsenaal’, twitterde Hans Kristensen, directeur van de wapenbeheersingsgroep Federation of American Scientists. ‘Verwacht bovendien dat Rusland zijn raketafweercapaciteit zal verbeteren.’

De test werd uitgevoerd ten noordoosten van Hawaii, het gebied waar de VS al jaren het raketschild proberen te perfectioneren. Vanaf het Kwajalein-atol werd een namaak-langeafstandsraket afgevuurd die afkoerste op Hawaii. Met onder andere sensoren en een hightech radarsysteem werd de ‘vijandelijke’ raket gevolgd. Deze informatie werd doorgegeven aan de torpedobootjager USS John Finn. Deze vuurde vervolgens een hypermoderne Standard 3-raket af op de namaakraket.

De VS concentreerden zich tot nu toe voornamelijk op de landversie van het raketschild. Met onderscheppingsraketten in silo’s in Alaska en Californië hoopte het Pentagon de Noord-Koreaanse raketdreiging te ‘neutraliseren’. Na een nieuwe succesvolle test van de landversie in 2017 zei het MDA dat de VS nu beschikten over een ‘goede en geloofwaardige afschrikking’ tegen raketaanvallen.

#USSJohnFinn intercepts and destroys Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) target in U.S. Missile Defense Agency test demonstrating ability of an Aegis BMD-equipped ship to defeat an ICBM-class target with the SM-3 Block IIA missile: https://t.co/9DycHokIQD #DDG113 pic.twitter.com/onw2sGjapb — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) 17 november 2020

Verwarring

In het Congres werd de geslaagde actie van de USS John Finn dinsdag direct geprezen. ‘Een historische prestatie’, aldus de Republikein Doug Lamborn. Maar volgens Kristensen en andere critici van het raketschild moet nog blijken hoe succesvol het zee-systeem in de praktijk zal zijn. Net als andere kernmachten, kan Noord-Korea hun langeafstandsraketten namelijk voorzien van ‘nep-raketkoppen’ om de Amerikaanse marineschepen in verwarring te brengen.

Wat de capaciteit is van de nieuwe Noord-Koreaanse langeafstandsraket, die in oktober tijdens een militaire parade was te zien, is nog onduidelijk. Weken nadat Pyongyang in 2017 de voorganger van deze raket had getest, de Hwasong-15, zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat de VS het nu nooit meer in hun hoofd zouden halen om het land te bedreigen of aan te vallen.

‘Het hele vasteland ligt binnen het bereik van onze nucleaire aanvalsmacht en de nucleaire knop hangt altijd op mijn bureau’, aldus Kim in zijn Nieuwjaarstoespraak. ‘De Verenigde Staten moeten zich er duidelijk van bewust zijn dat dit niet alleen een bedreiging is, maar ook een realiteit.’