VS schrappen alle donaties aan VN-hulporganisatie voor Palestijnen

De Verenigde Staten betalen geen cent meer aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De UNRWA is volgens de regering-Trump ‘een onherstelbaar gebrekkige organisatie’, en de VS zullen ‘geen verdere bijdrage meer leveren’, zei woordvoerder Heather Nauert van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De maatregel kan verwoestende gevolgen hebben voor zo’n vijf miljoen Palestijnen die volledig afhankelijk zijn van de hulp. De UNRWA verzorgt de scholing van honderdduizenden Palestijnse kinderen, beheert ziekenhuizen en klinieken en verstrekt hulp aan arme Palestijnse gezinnen op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook, Libanon en Jordanië.

De VS zijn lange tijd de grootste donor van de VN-organisatie geweest, en droegen ongeveer een derde bij van het jaarlijkse budget van bijna 1 miljard euro; in 2016 was dat 368 miljoen dollar.

Begin dit jaar schrapte de regering-Trump al 65 miljoen euro van de geplande bijdrage van 125 miljoen. De UNRWA moest eerst maar eens drastisch hervormen en president Trump zei min of meer dat de Palestijnen het geld ook niet verdienden. ‘We betalen de Palestijnen honderden miljoenen dollar per jaar, maar krijgen er geen dankbaarheid of respect voor terug’, twitterde Trump. ‘Maar als de Palestijnen niet bereid blijken om over vrede te praten, waarom zouden we al die enorme betalingen aan hen in de toekomst nog doen?’

‘Onhoudbaar’

Nu wijzen de Verenigde Staten erop dat het groeiende aantal mensen dat de UNRWA bijstaat ‘onhoudbaar is’. Ze vinden bovendien dat de organisatie zich al jaren in ‘een crisis’ bevindt. De UNRWA verwerpt de kritiek van de regering-Trump ‘in de sterkst mogelijke bewoordingen’ en spreekt van een grote teleurstelling.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde het ‘een aanval op het Palestijnse volk. ‘Deze stap verandert niets aan het feit dat de VS niet langer een rol van betekenis speelt in de regio en geen onderdeel meer uitmaakt van de oplossing’, zei Nabil Abu Rudeina tegen persbureau Reuters.

Waarnemers waarschuwen dat de regering-Trump de Palestijnen in de armen van de radicale Hamasbeweging jaagt met het schrappen van de hulp aan de VN-organisatie. Als het netwerk van de UNRWA ineenstort zullen honderdduizenden Palestijnse kinderen en jongeren zonder scholing op straat komen te staan.