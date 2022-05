VS: Russische blunders en fouten doordat lagere militairen geen beslissingen durfden te nemen

Op straat in Severodonetsk in het oosten van Oekraïne zijn de resten van een raket te zien. Beeld AFP

Volgens Austin biedt de Oekraïne-oorlog een unieke kans voor de VS om te zien wat de tekortkomingen zijn van het Russische leger en waartoe het wel in staat is. De VS en Europa hebben zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog voorbereid op een militaire confrontatie met de Sovjet-Unie en later Rusland.

‘Wij hebben gezien dat ze logistiek niet in staat waren om zichzelf te ondersteunen’, aldus Austin tijdens een hoorzitting in het Congres over de slechte prestaties van het Russische leger. ‘We zagen dat ze in het begin een aantal slechte veronderstellingen maakten. We zagen dat ze er niet in slaagden om de operaties in de lucht en op de grond te coördineren. Ik wijt dat grotendeels aan een gebrek aan leiderschap op het lagere niveau.’

Volgens de minister zijn inmiddels ‘veel’ Russische generaals gedood die Moskou gedwongen was naar het front te sturen om de invasie in goede banen te leiden. De VS willen echter geen aantal noemen. Oekraïne zegt dat het om tien generaals gaat, westerse bronnen gaan uit van negen.

.@SecDef: "Putin never imagined that the world would rally behind Ukraine so swiftly and surely." pic.twitter.com/xiHDtWCtNe — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) 1 mei 2022

Nog altijd problemen

Austin zei dat de Russen nu een hoge prijs betalen voor hun onvermogen om jonge, lagere commandanten te leren zelf beslissingen te nemen. Het Oekraïense leger is dit wel gelukt. Hierdoor kunnen de Oekraïners, die deels zijn opgeleid door het Amerikaanse leger, volgens hem effectiever optreden in het heetst van de strijd dan de Russen.

Volgens de bewindsman proberen de Russen nu wel te leren van hun blunders. Austin: ‘Ze zullen leren van wat ze fout hebben gedaan in het begin van de oorlog. We zullen zien dat ze hun logistieke inspanningen proberen te verbeteren. We zullen zien dat ze hun massale vuurkracht verbeteren. Maar sommige dingen zullen ze niet recht kunnen zetten.’

Een dag eerder had een hoge Pentagon-functionaris gezegd dat het Russische leger bij het offensief in de Donbas, ondanks zijn inspanningen, nog altijd geplaagd wordt door problemen. Volgens de functionaris, die niet bij naam genoemd werd, blijven de Russische gevechtseenheden kampen met een slecht moreel, is de bevoorrading opnieuw niet ideaal en laat de operationele leiding veel te wensen over.

De Russen verbaasden het Westen door vorige maand, niet lang na het afblazen van de omsingeling en de aanval op Kyiv, onverwacht snel aan het Donbas-offensief te beginnen. In plaats van af te wachten tot alle gevechtstroepen waren uitgerust, hersteld en opnieuw bevoorraad om een frontale aanval te beginnen, werd het offensief met een deel van de eenheden ingezet.

The Russian military deployed 40 attack helicopters Mi-24 "Hind" and Mi-8 "Hip" to the borderline #Belgorod province. They are ready to support Russian troops in the #Kharkiv / #Izium area. Source: Gen. Staff of UAF. (Photos are illustrative) pic.twitter.com/YzNpcABKlU — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) 4 mei 2022

Niet overrompeld

Het gevolg is dat het Oekraïense leger in de Donbas, het sterkste deel van de krijgsmacht, niet overrompeld kan worden door de Russen. ‘Ze boeken niet de vooruitgang die ze gepland hadden’, aldus de Pentagon-functionaris. ‘De vooruitgang is mondjesmaat.’

Tekenend hiervoor is de strijd bij Izjoem, onder Kharkiv. Het Russische leger probeert hier al weken op te rukken om het Oekraïense leger vanuit het noordelijk deel van de Donbas te omsingelen. De Russen zetten nu ook eenheden in die deelnamen aan de strijd in Marioepol om vanuit het zuiden op te rukken.

Volgens de Britse inlichtingendiensten nemen inmiddels 22 Russische gevechtseenheden, van elk zo’n 800 man, deel aan de strijd bij Izjoem. ‘Ze hebben moeite om door de Oekraïense verdediging te breken en momentum op te bouwen’, aldus het Britse ministerie van Defensie woensdag in een tweet. Volgens het Oekraïense leger proberen de Russen de laatste dagen wel de strijd op te voeren in de Donbas. Ook worden de luchtaanvallen uitgebreid in de rest van het land om de aanvoer van Westerse wapens te dwarsbomen.

Opvallend is dat de Russen volgens de Amerikanen nu minder risicovol optreden en het aantal doden en gewonden proberen te beperken. Dit duidt erop dat Moskou huiverig is voor een herhaling van de eerste weken van de invasie, toen de Russen zware verliezen leden bij hun opmars. Moskou ontkent nog altijd dat de invasie veel slachtoffers heeft gekost. Maar volgens de Britse inlichtingendiensten is het dodental opgelopen tot 15 duizend. Volgens het Oekraïense leger zijn er zo’n 24 duizend Russische soldaten gesneuveld.