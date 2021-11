VS: Rusland komt met zwaar geschut en grote hoeveelheden tanks naar grens met Oekraïne

Russian militairen in Taganrog, Rusland. Beeld AP

Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakt zich volgens Pentagon-woordvoerder John Kirby zorgen over beelden op sociale media en satelliet-opnamen waaruit blijkt dat Moskou bezig is grote hoeveelheden tanks, pantserwagens, zwaar geschut en ander materieel over te brengen naar het grensgebied met Oekraïne.

Het lijkt een herhaling van Russische troepenbewegingen in maart dit jaar, toen Moskou een enorme troepenmacht samentrok aan de grens met Oekraïne voor een grootscheepse militaire oefening onder de naam Zapad 2021. Een deel van de troepen die daaraan meededen zou in het gebied zijn achtergebleven, evenals veel oorlogstuig.

Volgens de Oekraïense regering zou Rusland momenteel een troepenmacht van ruim 80 duizend man op de been hebben in het grensgebied. Maar Rusland deed die berichten af als ‘nepnieuws’. Het Kremlin wees er tegelijkertijd op dat Moskou zelf mag bepalen waarheen het zijn troepen stuurt binnen Rusland.

Drone-aanval Oekraïne

De spanning tussen Rusland en Oekraïne is de laatste tijd flink opgelopen, onder meer na een Oekraïense aanval met een Turkse Bayraktar T2B drone op een artilleriestelling van de pro-Russische separatisten die in 2014 met steun van de Russen twee provincies in het oosten van Oekraïne veroverden. Het was voor het eerst dat Kiev een drone inzette in de strijd tegen de separatisten.

Rusland veroordeelde de aanval als een schending van de Minsk-akkoorden die in 2015 een einde maakten aan de ergste gevechten tussen het Oekraïense leger en de separatisten. Ook Frankrijk en Duitsland hadden kritiek op Kiev, al erkende de Duitse regering dat beide partijen drones inzetten in hun conflict.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski rechtvaardigde de drone-aanval met het argument dat de houwitser kort daarvoor een beschieting had uitgevoerd op Oekraïense stellingen waarbij een militair werd gedood. ‘Als het Oekraïense leger zich genoodzaakt voelt het land te verdedigen, dan zal het dat doen', waarschuwde hij.

Kiev wijst er ook op dat Moskou zelf de afspraken schendt doordat het de separatisten regelmatig voorziet van zwaar geschut. Als verdediging daartegen heeft Kiev de Turkse drones, die hun effectiviteit hebben bewezen in andere conflicten zoals in Libië en Nagorno-Karabach, aangeschaft.

‘Kiev speelt met vuur’

De populaire Russische tv-presentator Vladimir Solovjov zei dat Kiev ‘met vuur speelt’ door het inzetten van de Turkse drones. Volgens hem kan dat leiden tot ‘vergeldingsacties’ door de rebellen, met als gevolg een regelrechte oorlog. In dat geval zal Moskou volgens hem geen andere keuze hebben de rebellen militair te steunen.

De afgelopen tijd wordt er steeds meer gevochten langs de bestandslijn tussen de Oekraïense troepen en de separatisten. Moskou beschuldigde Kiev er deze week van dat het Rusland met allerlei ‘provocaties’ in de gevechtsacties ‘probeert mee te slepen’, terwijl Kiev juist Moskou de schuld geeft van de toegenomen spanning in het gebied.

Rusland ergert zich ook aan de aanwezigheid van militaire instructeurs van de Navo en de Verenigde Staten in Oekraïne. President Poetin waarschuwde Oekraïne onlangs dat het een ‘rode lijn’ overschrijdt met de oefeningen met Navo-militairen. Een uitbreiding van de ‘militaire infrastructuur van de Navo’ naar Oekraïne is volgens hem volstrekt onaanvaardbaar voor Moskou.

Ook voormalig premier Dmitri Medvedev, tegenwoordig ondervoorzitter van de Russische nationale veiligheidsraad, sloeg een harde toon aan tegen Kiev. In een open brief aan de Oekraïense leiders in de Russische krant Kommersant trok hij het bestaansrecht van Oekraïne als onafhankelijke staat in twijfel en keerde hij zich tegen alle onderhandelingen met president Zelenski, die hij een ‘lakei’ van het Westen noemde. ‘Het heeft geen zin om met dergelijke vazallen zaken te doen’.

Eerder had Poetin het Westen er al van beschuldigd dat het Oekraïne en andere voormalige Sovjetrepublieken tegen Rusland probeert op te zetten. ‘Wij zullen nooit toelaten dat onze historische gebieden en mensen die daar wonen en nauwe banden met ons hebben, tegen Rusland worden gebruikt', waarschuwde Poetin. ‘Tegen de mensen die dat willen proberen, zou ik willen zeggen dat zij op die manier hun land zullen vernietigen’.