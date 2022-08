VS roepen apenpokkenuitbraak uit tot ‘noodtoestand voor volksgezondheid’

Een apotheker in San Francisco opent een doos met Jynneos-vaccins. Beeld AP

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Xavier Becerra maakte het besluit donderdag bekend op een persconferentie. Hij riep alle Amerikanen op ‘het virus serieus te nemen’. De regering stond de afgelopen weken onder toenemende druk om steviger maatregelen te nemen tegen de ziekte die zich vooral snel verspreidt in enkele grote steden.

Het besluit van de federale overheid komt nadat de staten New York, Californië en Illinois de noodtoestand al hadden uitgeroepen. Lokale organisaties konden zo een beroep doen op extra overheidssteun om maatregelen te nemen tegen het virus.

Twee weken geleden riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het apenpokkenvirus al uit tot een gevaar voor de internationale volksgezondheid. Volgens de WHO is het virus zelf niet uitzonderlijk gevaarlijk – een besmetting verloopt veelal mild – maar omdat het virus snel rondgaat, moet de uitbraak serieus worden genomen en zijn maatregelen vereist. Het virus komt oorspronkelijk alleen voor in West- en Midden-Afrika, maar verspreidt zich sinds mei dit jaar over de wereld.

Moeizame bestrijding

De bestrijding van het virus in de VS verloopt vooralsnog moeizaam. Er is een beperkte voorraad beschikbaar van het Jynneos-vaccin, het enige dat de geneesmiddelenautoriteit FDA heeft goedgekeurd. De overheid zou volgens critici veel te weinig vaccins hebben ingekocht. In totaal kunnen 550 duizend mensen worden geprikt, terwijl zo’n 1,6 miljoen mensen een verhoogd risico op de ziekte lopen. Pas in oktober wordt een nieuwe levering verwacht.

In de VS zijn tot nu toe bijna 7 duizend besmettingen met het apenpokkenvirus vastgesteld, waarmee het een van de zwaarst getroffen landen ter wereld is. Net als elders in de wereld gaat het virus er momenteel vooral rond in de homoscene. In de VS is volgens onderzoek van de CDC, het nationale instituut voor volksgezondheid, 99 procent van de besmettingen geconstateerd bij mannen die seks hebben met andere mannen.

Huid-op-huidcontact

Mensen kunnen het virus onder meer oplopen door huid-op-huidcontact of door seks. Iedereen kan de ziekte krijgen. Besmette personen krijgen veelal griepverschijnselen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Na enkele dagen ontstaan blaasjes op de huid.

De ziekte verloopt bij de meeste mensen mild, maar kan voor kinderen en mensen met een zwakke gezondheid of verzwakt immuunsysteem gevaarlijk zijn. Wereldwijd zijn er sinds mei 26 duizend besmettingen vastgesteld. Minstens tien mensen overleden aan een besmetting.

In Nederland zijn bijna duizend besmettingen vastgesteld. Inmiddels kunnen 32 duizend mannen die geregeld seksuele contacten hebben met andere mannen een inenting krijgen met het Imnavex-vaccin, waarvan wordt aangenomen dat het effectief is tegen de ziekte. Tot nu toe zijn er bijna tweeduizend mensen gevaccineerd.