VS overwegen vaccinatiebewijs voor alle buitenlandse reizigers

Reizigers arriveren op het vliegveld Tom Bradley in Los Angeles. De Verenigde Staten hanteren uiterst strenge inreisrestricties, die president Biden hoopt te kunnen versoepelen met een vaccinatiebewijs. Beeld EPA

Het Witte Huis werkt aan een plan hiervoor, liet een ambtenaar woensdag weten aan persbureau Reuters. Het is onduidelijk vanaf wanneer de Amerikaanse regering het verplichte vaccinatiebewijs wil laten ingaan.

De VS kent momenteel een uiterst streng beleid voor buitenlandse reizigers. Vanwege de oprukkende delta-variant wordt hieraan vastgehouden. Zo mogen niet-Amerikaanse reizigers de VS niet in als ze de afgelopen twee weken in een van de 26 Schengenlanden zijn geweest, of in het Verenigde Koninkrijk, Ierland, Zuid-Afrika, India, China of Brazilië. Deze regel geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs.

Een vaccinatieplicht zou het mogelijk maken de huidige restricties te versoepelen, luidt de redenering van het Witte Huis. De plannen komen niet helemaal uit de lucht vallen, want de regering van Biden staat onder grote druk van diverse partijen om meer reizigers tot de VS toe te laten. Bevriende landen dringen daar op aan, maar bijvoorbeeld ook de luchtvaartindustrie, die de lege stoelen in de vliegtuigen graag weer gevuld ziet. Airlines for America, de handelsorganisatie voor de grote luchtvaartmaatschappijen in de VS, liet direct weten verheugd te zijn met de plannen van het Witte Huis.