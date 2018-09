VS overwegen sancties wegens gedwongen opsluiting Oeigoeren in China

China zou meer dan een miljoen etnische Oeigoeren zonder reden vasthouden in interneringskampen in de provincie Xinjiang. Het land ontkent dat de voornamelijk islamitische bevolkingsgroep gedwongen wordt vastgezet, maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt dat niet te geloven; de VS overwegen economische sancties, zeggen bronnen binnen het Congres.

Een miljoen Oeigoeren zitten vast in contraterrorismecentra, nog eens twee miljoen bestuderen in heropvoedingskampen het communisme. Het uiteindelijke doel, zo schreef de New York Times dit weekend in een stuk waarin Oeigoeren aan het woord komen die op deze manier zijn vastgehouden, is het 'uitwissen van alle toewijding aan de islam'.

De Verenigde Staten overwegen economische sancties tegen hoge Chinese officials en bedrijven die worden gelinkt aan mensenrechtenschendingen, aldus The Guardian. De VS zijn al in een handelsoorlog met China verwikkeld, maar sancties vanuit Amerika omwille van mensenrechtenschendingen zijn zeldzaam.

De VS maken zich 'ernstige zorgen over het hardhandige optreden, niet alleen tegenover Oeigoeren, maar ook Kazachen en andere moslimminderheden in die Chinese regio', aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep met daarin zowel Republikeinse als Democratische politici heeft het ministerie per brief om sancties verzocht. Deze zouden gelden voor mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid in Xinjiang, zoals Chen Quanguo, een communistische partijbaas in de westelijke provincie.

Honderden kampen

De Chinese regering zou de afgelopen jaren honderden kampen hebben gebouwd in Xinjiang, een provincie met zo'n 24 miljoen inwoners waarvan meer dan de helft tot islamitische minderheidsgroepen behoort. Veel van hen zijn Oeigoer. De Chinese president Xi Jinping zei vorig jaar tegen Chinese staatsmedia dat Xinjiang zich 'in een periode van actief terrorisme' bevindt, en dat er 'hard wordt gestreden tegen separatisten'.

Chinese diplomaten herhaalden deze stelling maandag tegenover een comité van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met het uitbannen van rassendiscriminatie. In Xianjing wordt slechts opgetreden tegen extremisten en terroristen, aldus de vertegenwoordigers van de Chinese regering tijdens een bijeenkomst in Genève.