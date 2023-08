VS overwegen mariniers op olietankers te plaatsen in strijd tegen Iraanse pesterijen

Speedboten van de Iraanse Revolutionaire Garde op oefening in de Perzische Golf. Beeld AP

Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten, die in 1988 een korte ‘tankeroorlog’ voerden met Iran, zo’n stap overweegt. Teheran heeft in de afgelopen jaren een aantal schepen in beslag genomen die de nauwe waterweg tussen Iran en Oman passeerden. Door de Straat van Hormuz wordt ongeveer twintig procent van ’s werelds olie-export vervoerd.

Het beveiligingsplan komt twee weken nadat de regering-Biden extra oorlogsschepen naar de Perzische Golf stuurde, als reactie op een poging van Iran om twee olietankers in beslag te nemen bij de Straat van Hormuz. Teheran zegt dat het dat deed om onder andere smokkel tegen te gaan. Maar volgens de VS maken de acties en intimidaties deel uit van de Iraanse pogingen om het Westen onder druk te zetten.

Teheran eist al jaren dat er een einde komt aan de internationale sancties die het land zwaar treffen. Ook is het boos dat de nucleaire deal uit 2015, die het omstreden Iraanse kernprogramma aan banden moest leggen, in 2018 eenzijdig werd opgeblazen door de VS.

Mariniers onderweg

De VS overleggen met de bondgenoten in de Golf-regio hoe de beveiliging van het scheepvaartverkeer moet plaatsvinden. Ook zullen rederijen ermee moeten instemmen. Het zou de bedoeling zijn om gewapende mariniers korte tijd op olietankers en vrachtschepen te plaatsen om veilig de Straat van Hormuz te passeren. Er zijn nu een paar duizend mariniers onderweg.

De twee schepen die in juli naar de Perzische Golf werden gestuurd, de USS Bataan en de USS Carter Hall, bevonden zich woensdag bij Griekenland. De Bataan, met aan boord naar schatting tweeduizend man, is een aanvalsschip met onder andere helikopters aan boord om kustlandingen uit te voeren. Eerder besloten de VS extra gevechtsvliegtuigen naar het gebied te sturen, waaronder de stealth-gevechtsjager F-35 en F-16’s.

Volgens het Pentagon moet de troepenopbouw de ‘Iraanse destabilisatie-acties afschrikken’. Iran, aldus de VS, ‘probeert de vrije doorvaart van handel in de Straat van Hormuz te bedreigen’. De Amerikaanse marine probeert nu met schepen van de Vijfde Vloot, die vanuit de golfstaat Bahrein opereert, de Iraniërs in toom te houden.

Vuur geopend

De afgelopen twee jaar zou Teheran volgens de marine zeker vijf commerciële schepen in beslag hebben genomen. Ook zouden tientallen andere zijn lastiggevallen. Het laatste grote incident was begin juli, toen de Iraanse marine een olietanker bedreigde in de Golf van Oman. De VS zetten toen een torpedobootjager en een aanvalsdrone in.

Enkele uren later gaven de Iraniërs een tweede olietanker opdracht te stoppen voor de kust van Oman. Hierbij werd zelfs het vuur geopend op de olietanker. Ook toen kwam de torpedobootjager tussenbeide. In april werden Iraanse commando’s gedropt op een olietanker die onderweg was naar de VS. Het schip werd volgens Teheran in beslag genomen, omdat het in aanvaring was gekomen met een Iraans schip. Bewijs voor de botsing leverden de Iraniërs echter niet.

Machtsvertoon

Iran heeft nog niet gereageerd op het plan. De Revolutionaire Garde voerde woensdag wel met groot machtsvertoon militaire oefeningen uit bij Abu Musa. Dit eilandje ligt vlak bij de Straat van Hormuz. Ook sprak gardecommandant Hossein Salami dreigende taal richting de VS: ‘Ons land is waakzaam en reageert hard op alle bedreigingen, geheime scenario’s en vijandelijkheden.

Ook wees de garde, een eliteonderdeel dat apart opereert van de Iraanse marine, erop dat het schepen heeft uitgerust met een nieuwe raket met een bereik van ongeveer 600 kilometer. De marinecommandant van de garde, Alireza Tangsiri, benadrukte dat de VS militair niets te zoeken hadden in het gebied. ‘De Perzische Golf is van alle landen in de regio’, aldus de topmilitair.