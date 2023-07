VS optimistisch over relatie met China na vierdaags bezoek minister Yellen

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen (links) op bezoek bij de Chinese vicepremier He Lifeng. Beeld AFP

Yellen, die zondag haar vierdaagse bezoek aan China afsluit, benadrukt dat er behoefte is aan meer uitwisseling en samenwerking, ook al blijft er diepe verdeeldheid bestaan tussen beide landen. ‘Wij geloven dat de wereld groot genoeg is voor onze beide landen om te gedijen’, zei ze zondag tegen journalisten op de Amerikaanse ambassade in Beijing.

De minister vindt dat de naties de plicht hebben hun onderlinge relatie op ‘verantwoorde wijze te beheren: om een manier te vinden om samen te leven en te delen in de wereldwijde welvaart’. Hoewel er ‘belangrijke meningsverschillen’ zijn tussen beide landen, zijn de gesprekken volgens haar ‘direct, inhoudelijk en productief’ geweest.

Het bezoek van Yellen is bedoeld om de verhoudingen tussen beide landen te verbeteren. Onlangs was haar Amerikaanse collega van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, ook al in China met hetzelfde doel. China en de VS hebben het al jarenlang met elkaar aan de stok, over onder meer mensenrechten, Taiwan en handel.

De relatie tussen China en VS kreeg in februari nog een fikse deuk door een rel vanwege een Chinese ‘spionageballon’ die ontdekt werd in het Amerikaanse luchtruim. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig haalde de ballon uiteindelijk neer. Eind juni noemde de Amerikaanse president Joe Biden zijn Chinese collega Xi Jinping nog ‘een dictator’.