VS: Oekraïne kan ‘absoluut’ oorlog tegen Rusland winnen • Konvooi Rode Kruis evacueert 1.000 mensen uit Marioepol

• VS en VK kondigen nieuwe sancties aan, EU-lidstaten nog niet volledig eens over vijfde sanctiepakket

• Navo-chef Jens Stoltenberg waarschuwt dat de oorlog in Oekraïne nog maanden of zelfs jaren kan duren

• De Duitse regering acht Rusland verantwoordelijk voor de burgerdoden in de Oekraïense stad Boetsja

• VK: 160 duizend inwoners Marioepol zonder elektriciteit en water