VS: Oekraïne heeft inderdaad voor het eerst een hypersonische Kinzhal-raket neergehaald

Rusland roept al jaren dat deze hypersonische raket, die volgens Moskou met een snelheid van 12 duizend kilometer per uur op een doelwit afgaat, vrijwel niet te stoppen is. Maar zaterdag claimde de Oekraïense luchtmacht dat het hen voor het eerst toch was gelukt een Kh-47 Kinzhal (‘Dolk’) neer te halen.

Na dagen van onduidelijkheid of Kyiv dit huzarenstukje inderdaad voor elkaar had gekregen, kwam het Pentagon dinsdag ook met de boodschap dat Oekraïne daarin was geslaagd. De Kinzhal werd donderdag neergehaald, een dag nadat er bij het Kremlin drones explodeerden. Wat het doelwit van de hypersonische raket was, en of die mogelijk bedoeld was al vergelding voor de vermeende aanval op Moskou, willen Kyiv en Washington niet zeggen.

Bovendien weigerde het Pentagon in te gaan op de vraag door wie de Patriot-batterij is geleverd die de razendsnelle raket neerschoot. ‘Voor antwoord op de vraag of het een batterij was die door de VS is geleverd of door Nederland, wil ik doorverwijzen naar de Oekraïners’, aldus een woordvoerder. Het Oekraïense leger zwijgt echter in alle talen hierover.

In de VS werden de afgelopen maanden zo'n honderd Oekraïense militairen opgeleid om de Patriot te bedienen die door Washington werd geleverd. In Duitsland vond een tweede training plaats, door Nederlandse en Duitse militairen, van de andere Patriot-eenheid.

Levering westerse wapens

Nederland, de VS en Duitsland besloten eerder dit jaar Patriots naar Oekraïne te sturen om de Oekraïense luchtverdediging te versterken. De Patriot is bedoeld om raketten, vliegtuigen en kruisraketten neer te halen tot op een afstand van meer dan honderd kilometer. In april bevestigde Oekraïne dat het Patriot-systeem in Oekraïne was aangekomen. De VS en Duitsland hebben inmiddels bevestigd dat ze elk eentje hebben geleverd.

De Duitse Patriot zou een combinatie zijn van Nederlandse en Duitse onderdelen. Nederland heeft twee lanceerinstallaties beloofd, evenals raketten. ‘Onze partners hebben zich aan hun woord gehouden’, twitterde minister van Defensie Oleksii Reznikov na de Patriot-aankomst, gevolgd door de vlaggen van de VS, Duitsland en Nederland.

Oekraïne lijkt er, dankzij de levering van westerse wapens, steeds beter in te slagen om de Russische drone- en raketaanvallen af te slaan. Zo claimde Kyiv maandag dat het alle 35 gelanceerde kamikazedrones had neergehaald bij een aanval op de hoofdstad. Op dinsdag zouden 23 van de 25 kruisraketten zijn onderschept. Het probleem is echter nog altijd dat sommige drones of raketten niet kunnen worden neergehaald en veel schade en slachtoffers kunnen veroorzaken.

Kinzhal vs Patriot

Nieuwe klap

De onderschepping van de Kinzhal is de nieuwste klap voor het Russische leger in de oorlog. President Vladimir Poetin presenteerde de hypersonische raket in 2018, een van zes ‘nieuwe generatie wapens’ die volgens hem de wereld versteld zouden doen staan. Poetin beweerde dat het ‘superwapen’ door de enorme snelheid ‘alle bestaande en toekomstige luchtverdedigingssystemen zal overwinnen’.

Maar de vernietiging door de Patriot, een van ’s werelds meest geavanceerde luchtafweersystemen, zal de VS sterken in hun overtuiging dat de Kinzhal niet zo goed is als Rusland beweert. Tot nu toe heeft de raket Rusland ook geen beslissend voordeel opgeleverd in de oorlog, aldus Washington. Het Pentagon en militaire deskundigen wijzen erop dat de doelwitten die de Russen bestookten met de Kinzhal net zo goed hadden kunnen worden aangevallen met kruisraketten.

In de as leggen

Rusland zette de Kinzhal al in de eerste maand van de oorlog in. Nooit eerder was er in een oorlog een hypersonisch wapen ingezet. Volgens Moskou wilde het met de aanval een ondergronds wapendepot vernietigen. Daarna werden nog diverse aanvallen uitgevoerd. Behalve Rusland werken ook China, de VS en Noord-Korea aan deze snelle en zeer wendbare wapensystemen, die de vijand moeten verrassen en strategisch belangrijke doelen in minuten tijd in de as moeten leggen.

Een van deze doelen had het presidentiële paleis en het hoofdkwartier van het Oekraïense opperbevel in Kyiv kunnen zijn. Ook tijdens Zelensky’s vele bezoeken aan het front, waarvan sommige live te volgen waren, hadden de Russen snel kunnen toeslaan met de lancering van een Kinzhal. Om nog onduidelijke redenen hebben de Russen deze belangrijke doelen tot nu toe ongemoeid gelaten met het ‘superwapen’.