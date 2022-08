VS noemen raketaanval op treinstation zoveelste ‘wreedheid’ Rusland: dodental naar 25

Een man hoort dat zijn 11-jarige zoon is omgekomen in Tsjaplyne. Beeld Dmytro Smolienko / REUTERS

De aanval in het plaatsje Tsjaplyne, waarbij ook 31 gewonden vielen, is een van de bloedigste op een Oekraïens treinstation sinds de oorlog begon. Deze zijn regelmatig het doelwit van Russische raket- en luchtaanvallen. De Russen verdenken het Oekraïense leger er onder andere van het spoorwegnet te gebruiken om buitenlandse wapens aan te voeren. Bij de zwaarste aanval tot nu toe op een treinstation, in Kramatorsk, vielen in april zestig doden en 110 gewonden.

‘De raketaanval van Rusland op een treinstation vol met burgers in Oekraïne past in een patroon van wreedheden’, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een tweet. Hij waarschuwde dat de VS samen met andere landen alles zullen doen om de Russische functionarissen die achter de aanval zitten, ter verantwoording te roepen.

Moskou erkende donderdag voor het eerst dat het Russische leger verantwoordelijk was voor de aanval op het treinstation. Het ministerie van Defensie zei echter dat een militaire trein was geraakt met reservisten die onderweg was naar het front. Volgens Moskou werden tweehonderd reservisten ‘vernietigd’. Op woensdag had de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe tijdens een bijeenkomst gezegd dat het Russische leger ‘alles doet om burgerslachtoffers te voorkomen’ bij precisieaanvallen op militaire doelwitten.

Photos from Chaplyne station, at least 15 killed in Russian missile strike https://t.co/b3CTIpv9gv pic.twitter.com/UqL8jqR239 — Liveuamap (@Liveuamap) 24 augustus 2022

Onafhankelijkheidsdag

Het inslaan van de raketten in Tsjaplyne zorgde er alsnog voor dat de viering van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag een zwart randje kreeg. De regering had de bevolking gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen op deze dag, ook omdat het woensdag een half jaar geleden was dat Rusland het land binnenviel.

Bij de eerste raketinslag in het plaatsje viel er volgens Kyiv één dode, een kind. Tsjaplyne, dat een kleine vierduizend inwoners telt, ligt op zo’n 150 kilometer van de Donbas-regio Donetsk, die het Russische leger al maanden probeert in te nemen. Bij een tweede raketaanval werd het treinstation geraakt en brak er brand uit in vijf treinwagons. Hier vielen 21 doden.

Rusland zegt dat bij de aanvallen de verwoestende Iskander-raket werd ingezet. Deze korteafstandsraket, die een bereik heeft van vijfhonderd kilometer, is onder andere ontworpen om grote troepenconcentraties onder vuur te nemen. Met de Iskander kan een gebied ter grootte van twee voetbalvelden worden vernietigd. Het Russische leger heeft sinds het begin van de invasie veel Iskanders afgevuurd.

Locations and types of cruise missiles Russia uses to attack Ukraine. Belarus: Tochka-U, Kursk Oblast: KH-22, Oblasts near RU-Bel border: Iskander, Caspian Sea: KH-101, temporarily occupied Kherson Oblast and Crimea: Oniks, Black Sea: Kalibr and KH-555 pic.twitter.com/TzK2dbIG8Z — Giorgi Revishvili (@revishvilig) 23 augustus 2022

Flink bekritiseerd

Bij de aanval op het station van Kramatorsk werd een vergelijkbare raket gebruikt, de Tochka. Rusland vuurde de afgelopen maanden ook oudere, minder trefzekere raketten uit de Sovjettijd af op diverse steden. Moskou werd internationaal hiervoor flink bekritiseerd omdat bij deze aanvallen, waarbij flatgebouwen en winkelcentra werden getroffen, tientallen burgers om het leven kwamen. Ook toen beweerden de Russen dat militaire doelwitten waren getroffen.

‘Tsjaplyne is vandaag onze pijn’, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse toespraak tot de bevolking. Daarvoor had hij in een boodschap tot de Veiligheidsraad van de VN naar buiten gebracht dat het station was aangevallen. Zelensky had de bevolking woensdag opgeroepen om waakzaam te zijn omdat de Russen mogelijk ‘iets bijzonder wreeds’ gepland hadden.

Ten noorden van Kyiv waren ook diverse explosies te horen. Maar van een grootschalige verstoring door het Russische leger van de feestdag was geen sprake. Uit voorzorg en ook vanwege de oorlog had de regering de festiviteiten geschrapt. Wel werden diverse steden in het oorlogsgebied waar dagelijks strijd wordt geleverd. zoals Charkiv en Nikopol, onder vuur genomen door de Russische artillerie.