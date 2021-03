VS noemen optreden leger Myanmar ‘walgelijk’

Demonstraten in Yangon, Myanmar. Beeld AP

De oppositie meldde dinsdag dat een medewerker van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van de afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi is overleden nadat hij door de militairen was opgepakt en gevangen was gezet. Vlak voor hij werd gearresteerd had Zaw Myat Linn de bevolking nog via Facebook opgeroepen door te gaan met het verzet tegen de militaire junta, ook al zou het hun het leven kosten.

Het was de tweede functionaris van de NLD die om het leven is gekomen nadat hij door de militairen was gearresteerd. Hoe de twee zijn omgekomen is nog onduidelijk.

Militairen deden deze week ook invallen bij radiostations en andere media die aan de kant van de demonstranten stonden. Daarbij werden ook enkele journalisten opgepakt. Om de betogers bang te maken heeft het militaire bewind ook militairen naar de ziekenhuizen gestuurd om demonstranten die gewond raken op te pakken.

De rooms-katholieke non Ann Rose Nu Tawng smeekt een groepje zwaarbewapende agenten niet het vuur te openen op demonstranten in de noordelijke stad Myitkyina. Beeld AFP

Het nieuwe bewind is in verlegenheid gebracht door beelden van een rooms-katholieke non die in de noordelijke stad Myitkyina op straat knielde om een groepje zwaarbewapende agenten ervan te weerhouden het vuur te openen op demonstranten. Zuster Ann Rose Nu Tawng smeekte de politie het leven van de ‘kinderen’ te sparen en haar te doden in plaats van de betogers. Twee agenten waren zo aangedaan dat zij ook op hun knieën zonken, maar ondanks haar smeekbeden opende de politie later toch het vuur op de menigte.

De beelden van de smekende non gingen viral en er was veel bijval voor haar onder de bevolking, waarvan de meerderheid boeddhist is.