VS noemen eerste overleg met Taliban ‘openhartig en professioneel’

De delegatie van de Taliban in Qatar. Beeld via REUTERS

Volgens een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken focuste de delegatie van de VS zich bij de gesprekken, die plaatsvonden in Doha in Qatar, vooral op thema’s als veiligheid en terrorismedreiging. Ook de noodzaak tot een veilige doorgang voor Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen kwam aan bod, net als de positie van vrouwen in het land.

De twee partijen spraken ook over de verstrekking van Amerikaanse humanitaire hulp, rechtstreeks aan het Afghaanse volk. Eerder kwam via Afghaanse media naar buiten dat de Taliban hadden gevraagd om de vrijgave van Afghaanse financiële tegoeden. Sinds de machtsovername van de Taliban is ongeveer 9 miljard dollar aan banktegoeden in het buitenland bevroren.

Veilige doorgang Amerikanen

Volgens ambtenaren van de regering van Biden was het de bedoeling dat de Amerikaanse delegatie ook zou aandringen op de vrijlating van de ontvoerde Amerikaans staatsburger Mark Frerichs. Het is nog onduidelijk of daarover is gesproken. Wel zeiden de Taliban, zonder in details te treden, dat ze ‘het principiële verkeer van vreemdelingen zouden vergemakkelijken’.

De politieke woordvoerder van de Taliban, Suhail Shaheen, zei namens de interim-minister van Buitenlandse Zaken tegen persbureau AP dat de Taliban vastbesloten zijn om ervoor te zorgen dat Afghaanse grond niet door extremisten zal worden gebruikt om aanvallen op andere landen uit te voeren. Een concrete samenwerking met Washington om de steeds actievere Islamitische Staat in Afghanistan in bedwang te houden, zou de Taliban echter niet zien zitten.

De VS zeiden eerder al dat de gesprekken niet gaan over het erkennen of legitimeren van de Taliban. De laatste Amerikaanse troepen verlieten Afghanistan eind augustus. Hun vertrek betekende het einde van de internationale militaire missie in het land die bijna twee decennia duurde.