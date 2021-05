VS-minister Blinken waarschuwt bij G7-beraad voor steeds ‘agressiever’ China

Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, komt aan in Londen voor de G7-top. Beeld AP

Blinken sloeg een harde toon aan in een interview met de televisiezender CBS News over het G7-beraad in Londen, de eerste keer sinds het begin van de coronapandemie dat de bewindslieden fysiek bijeen zijn. Op de vraag of de Verenigde Staten en China afstevenen op een oorlog, antwoordde Blinken dat het ‘volstrekt tegen de belangen van zowel China als de Verenigde Staten is om dat punt te bereiken of zelfs in die richting te gaan’.

Maar volgens hem maakt Beijing het niet makkelijker met zijn agressieve gedrag. Daarmee doelde hij vermoedelijk op het optreden van China in de Zuid-Chinese Zee en de steeds hardere taal die Beijing gebruikt tegenover Taiwan, dat het als een afvallige provincie beschouwt.

Ook de Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken, Teodoro Locsin, liet zich maandag in scherpe bewoordingen uit over het gedrag van China in de wateren waarop het uiterst omstreden territoriale aanspraken maakt. De Filipijnen klagen al langer over de aanwezigheid van Chinese schepen die zonder toestemming van Manila in de exclusieve economische zone van het land opereren.

Diefstal

Blinken klaagde ook over de diefstal van industriële geheimen en intellectueel eigendom door China, die volgens hem in de ‘honderden miljarden’ euro’s loopt. Volgens hem gedraagt China zich ook op dat punt steeds meer op een vijandige manier.

Afgelopen week beschuldigde president Biden Beijing er al van dat het zich niet hield aan de afspraken die het vorig jaar overeenkwam met de regering-Trump over de onderlinge handel.

Ook in maart botste Blinken al met zijn Chinese gespreksgenoten tijdens een overleg in Alaska. Die ontmoeting liep uit op een felle tirade van de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi, die de VS van onderdrukking en misbruik van hun financiële hegemonie beschuldigde.

Op de G7-bijeenkomst in Londen zullen de bewindslieden onder meer praten over manieren om de coronapandemie onder controle te krijgen. Maar het Verenigde Koninkrijk en de VS willen ook de toenemende cyberaanvallen door Rusland en China aan de orde stellen.