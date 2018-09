VS leggen Chinees leger sancties op na aankoop van Russische wapens

Het Russische gevechtsvliegtuig Su-35. Foto REUTERS

De stap is bijzonder omdat het voor het eerst is dat de VS derden straffen voor het doen van zaken met Russische functionarissen die op een sanctielijst zijn geplaatst. ‘Dit is een aanzienlijke stap’, aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris.

De maatregel is ook opmerkelijk omdat president Trump, sinds zijn aantreden, onder andere door de Democraten wordt bekritiseerd omdat hij zou treuzelen met het straffen van Moskou voor de bemoeienis in 2016 met de verkiezingen. Trump ondertekende donderdag een presidentieel besluit om uitvoering van de sancties mogelijk te maken.

De sancties zullen de relatie met China nog verder verstoren. Beide landen zijn verwikkeld in een handelsoorlog waarbij zij voor miljarden dollars invoertarieven heffen op de invoer van goederen. China kocht vorig jaar tien Russische gevechtsvliegtuigen van het type Su-35 en dit jaar materiaal voor het luchtverdedigingssysteem S-400. De Chinezen kopen al jaren Russische wapens, zonder enige gevolgen.

Het luchtverdedigingssysteem S-400 tijdens een militaire parade in Moskou. Foto REUTERS

'Kwaadaardig'

Toch besloot de regering-Trump, op grond van een nieuwe sanctiewet, nu in actie te komen om Moskou te straffen voor ‘kwaadaardige’ acties in het buitenland. Het bureau van het Chinese leger dat wapens aanschaft en de directeur worden getroffen door de sancties.

Zij kunnen geen exportvergunningen voor de VS meer aanvragen en zaken doen met Amerikaanse banken en andere instellingen. Ook worden beide op een lijst geplaatst van personen en organisaties met wie Amerikanen geen zaken meer mogen doen. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo voegde donderdag nog eens 33 Russen toe aan de sanctielijst. Op deze lijst staan nu 72 namen.

De wet die dit alles mogelijk maakt, werd vorig jaar aangenomen. Het is ook bedoeld om de Russen te straffen voor de militaire interventie in de burgeroorlog in Syrië.

‘Deze acties zijn niet bedoeld om de militaire mogelijkheden van welk land dan ook te ondermijnen’, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Het is bedoeld om Rusland te laten boeten voor de bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen, hun onacceptabel gedrag in Oekraïne en andere kwaadaardige activiteiten.’

Een Russisch parlementslid, Franz Klintsevich, zei niet te verwachten dat de aankoop van de wapens door de Chinese regering zal worden geannuleerd. ‘Dit militair materiaal is zeer belangrijk voor China’, aldus de parlementariër tegen het persbureau Interfax over de high techwapens. Defensie-deskundigen in Azië zeiden te verwachten dat de sancties China en Rusland alleen maar dichterbij zullen brengen, onder andere op militair gebied.