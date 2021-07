VS laten Marokkaan na bijna 20 jaar vrij uit Guantánamo Bay – na afspraak met Marokko over terugname

De gevangenis van Guantánamo Bay. Beeld AFP

Vijf jaar geleden bepaalde een overheidspanel al dat Nasser, tegen wie nooit een aanklacht is ingediend, in aanmerking kwam voor vrijlating. Voorwaarde was wel dat Marokko hem zou terugnemen onder veiligheidsafspraken met de VS. Die komen er doorgaans op neer dat de vrijgelaten gevangene onder permanent toezicht komt te staan en niet naar het buitenland mag.

Maar er kwam niets van Nassers vrijlating terecht, nadat president Trump aan de macht was gekomen. Trump maakte meteen een einde aan de onderhandelingen met andere landen over de mogelijke repatriëring van gevangenen uit Guantánamo Bay en pleitte zelfs voor het opsluiten van nieuwe terreurverdachten op de basis.

Succesje voor Biden

De vrijlating van Nasser is een succesje voor president Biden, die af wil van het gevangenkamp op de marinebasis in Cuba. De Republikeinse president George Bush liet honderden strijders van Al-Qaida en de Taliban naar de basis overbrengen, zodat ze geen beroep zouden kunnen doen op de normale regels van het Amerikaanse rechtssysteem.

Anders dan president Barack Obama, die meteen na zijn aantreden per decreet aankondigde dat Guantánamo Bay gesloten moest worden, probeert Biden stilletjes van het probleem af te komen. Hij heeft zijn diplomaten de opdracht gegeven discreet weer onderhandelingen te beginnen over het repatriëren van de resterende vijf gevangenen die al te horen hebben gekregen dat zij onder voorwaarden mogen vertrekken.

Marteling

Ook met de andere gevangenen zit de regering-Biden nog in haar maag, omdat het lastig blijkt de gevangenen die wel zijn aangeklaagd voor een normale rechtbank te brengen. Sommige van hen zijn onderworpen aan verhoormethoden die volgens hun advocaten op marteling neerkomen. Dergelijke bekentenissen zijn niet toelaatbaar bij normale Amerikaanse rechtbanken. Ook bij de militaire rechtbanken in Guantánamo Bay levert het al problemen op.

Nasser zou met Al-Qaida tegen de Amerikanen hebben gevochten toen die eind 2001 een aanval uitvoerden op het tunnelcomplex in bergen van Tora Bora waar Al-Qaida-leider Osama bin Laden zich schuil hield. Hij werd later opgepakt door Pakistan en uitgeleverd aan de VS. Maar in al de jaren dat hij vastzat op Guantánamo Bay hebben de Amerikaanse autoriteiten nooit een aanklacht tegen hem ingediend.