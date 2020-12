VS kondigt sancties aan tegen vermeende ontvoerders van oud-FBI-agent Robert Levinson

Afghanen kijken naar een billboard dat een geldprijs belooft voor informatie over Robert Levinson in Herat, dicht bij de Iraanse grens. Beeld Jalil Rezayee / EPA

Levinson verdween veertien jaar geleden in Iran − sinds negen maanden gaat zijn familie ervan uit dat hij inmiddels overleden is. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo riep maandag de Iraanse regering op om opening van zaken te geven over Levinsons lot in Iraanse gevangenschap, en drie andere Amerikanen die nog worden vastgehouden in Iran vrij te laten. Zolang er nog Amerikanen in Iraanse gevangenissen zitten, is een deal over het Iraanse kernwapenprogramma uitgesloten, aldus Pompeo.

Door de identiteit van de twee Iraanse staatsveiligheidsagenten − Mohammad Baseri en Ahmad Khazai − bekend te maken, hoopt de Amerikaanse regering aan meer informatie te komen over de ontvoering van Levinson. Die verdween onder nooit opgehelderde omstandigheden in maart 2007 op het Iraanse eiland Kish. Daar deed hij volgens Washington op persoonlijke titel onderzoek voor enkele grote bedrijven, maar volgens Amerikaanse media was Levinson onderdeel van een ongeautoriseerde missie voor de Amerikaanse inlichtingendienst. In 2011 ontving zijn familie foto’s van Levinson in een oranje gevangenisoverall op een onbekende locatie.

Ondanks een in November 2019 uitgeloofde beloning van 20 miljoen dollar voor informatie die leidt tot zijn opsporing en thuiskomst is nooit duidelijk geworden wat er precies met de Amerikaan is gebeurd. Iran heeft altijd gezegd niet te weten waar Levinson is.