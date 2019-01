VS kondigen sancties af tegen staatsoliebedrijf Venezuela, Maduro spreekt van diefstal

De Citgo-raffinaderijen kunnen blijven draaien, maar de Venezolaanse overheid kan niet meer bij de opbrengsten, aldus minister van De Amerikaanse Financiën Steven Mnuchin. Hiermee willen de VS de druk op het regime van Maduro vergroten.

‘De Verenigde Staten hebben vandaag besloten de weg in te slaan om Citgo te stelen van Venezuela’, aldus Maduro in een reactie. ‘PDVSA zal juridische, politieke, operationele en commerciële maatregelen nemen om de belangen van Venezuela in de VS te beschermen.’ Maduro deed zijn uitspraken tijdens een ceremonie om Venezolaanse diplomaten welkom te heten die waren teruggekeerd uit de VS. Dat gebeurde nadat de diplomatieke banden tussen Washington en Caracas verbroken werden.

Vorige week riep de voorzitter van het parlement, Juan Guaidó, zichzelf uit tot interim-president van Venezuela. Maduro weigert te wijken en heeft nog geen gehoor gegeven aan een oproep om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Twintig landen, waaronder de VS, hebben Guaidó erkend als interim-president.