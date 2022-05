VS kampen met groot tekort aan babymelkpoeder, Nestlé voert export op

De tekorten aan babymelkpoeder ontstonden nadat fabrikant Abbott Laboratories in februari grote partijen melkpoeder moest terugroepen nadat meerdere baby’s er ziek van waren geworden, twee van hen overleden. Beeld REUTERS

Het tekort aan babymelkpoeder ligt momenteel rond de 40 procent. Het Witte Huis roept fabrikanten op om hun productie op te voeren en exportregels te versoepelen. President Joe Biden heeft een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden aangesteld om zich over de crisis te buigen.

Nestlé, de grootste voedingsproducent ter wereld, leverde al langer babymelkpoeder aan de Amerikaanse markt, maar voert zijn export nu op. Het bedrijf zet vliegtuigen in om het land sneller te kunnen bevoorraden. Ook het Britse levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser verhoogt zijn productie van melkpoeder met 30 procent. Het Franse Danone laat weten dat het zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt.

Bacteriële infectie

De eerste ladingen babymelkpoeder die Nestlé stuurt zijn specifiek voor baby’s met een koemelkallergie. ‘Deze producten zijn een prioriteit omdat ze een medisch belang hebben’, liet een woordvoerder van Nestlé aan persbureau Reuters weten. Het gaat om melkpoeder van de merken Gerber uit Nederland en Alfamino uit Zwitserland.

De tekorten aan babymelkpoeder ontstonden nadat fabrikant Abbott Laboratories in februari grote partijen melkpoeder moest terugroepen nadat meerdere baby’s er ziek van waren geworden, twee van hen overleden. Het bleek te gaan om een bacteriële infectie in het product, maar het is nog onduidelijk of de besmetting aan de fabrikant te wijten is. Het onderzoek loopt nog.

Hamsteren

Als gevolg moest Abbott van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA de fabriek in Michigan sluiten. Die was verantwoordelijk voor de helft van Abbotts melkpoederproductie in de VS. Het farmaceutische bedrijf zegt dat de fabriek binnen twee weken weer kan draaien, als de FDA toestemming geeft. Het zal daarna nog vier tot zes weken duren voordat het melkpoeder weer in de schappen ligt.

De lege schappen in Amerikaanse supermarkten zijn voornamelijk het gevolg van hamsteren, omdat ouders in paniek massaal voeding voor hun pasgeboren kinderen inslaan. De tekorten worden verergerd door wereldwijde problemen in de bevoorrading als gevolg van de coronapandemie.

De babyvoedingcrisis laat zien hoe kwetsbaar de bevoorradingsketen in de VS is. Die is namelijk voor 90 procent in handen van slechts drie fabrikanten: Abbott, Nestlé en Reckitt Benckiser. Abbott is de grootste speler in de VS, met een marktaandeel van 42 procent.

In het verleden kampte ook Nederland met een tekort aan babymelkpoeder. Nadat in 2008 zes Chinese kinderen stierven door vergiftigde melk gingen ouders op zoek naar een buitenlands alternatief. Nederlandse handelaren speelden daarop in en gingen hamsteren, dit leidde in 2014 en 2015 tot lege schappen in Nederlandse winkels. Supermarkten en drogisterijen stelden daarop quota in voor hun klanten. In veel winkels was één pak het maximum.