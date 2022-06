VS kampen al maanden met tampontekort, waarom komen we daar nu pas achter?

Lege tamponschappen in New York, juni 2022. Beeld ANP

Al zeker sinds april klagen Amerikaanse vrouwen op internetfora over lege schappen op de tamponafdeling. Maar pas toen Time er begin juni een artikel over publiceerde, werd het tekort onderwerp van publiek debat. Producenten gaven schoorvoetend toe dat ze de vraag niet kunnen bijbenen, en organisaties die tampons verdelen onder lage inkomensgroepen meldden dat ze niet genoeg donaties krijgen om in ieders behoefte te voorzien.

Het tampontekort is het zoveelste hoofdstuk in de wereldwijde aanleveringsproblematiek sinds de coronapandemie. De oorzaken klinken inmiddels bekend: Amerika produceert zelf niet genoeg grondstoffen als katoen, viscose en plastic, allemaal producten die ook nodig zijn om mondkapjes te maken. Het internationale vrachtverkeer kampt bovendien nog steeds met verstoringen. Grondstoffen komen dus niet snel genoeg naar de VS, en kosten aanzienlijk meer dan voor de pandemie.

In de VS is daarnaast een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs, wat de leveringsproblemen verergert. Tot overmaat van ramp moesten enkele tamponfabrieken in Canada en Amerika tijdelijk sluiten door de omikrongolf in het voorjaar, en hebben ook die fabrieken last van een personeelstekort.

Harde klap

Wat het tekort aan tampons des te pijnlijker maakt is dat ze voorzien in een behoefte die niet zomaar uitgesteld of gepland kan worden. De recente media-aandacht voor het tampontekort spoorde sommige vrouwen daarom aan om extra in te slaan. Volgens de Amerikaanse boodschappenapp Instacart nam het aantal zoekopdrachten naar tampons vorige week met 13 procent toe ten opzichte van een week eerder, en konden de inkopers van het bedrijf slechts aan tweederde van de bestellingen voldoen.

De economische wetmatigheid dat waar het aanbod afneemt en de vraag toeneemt, sloeg ook hier toe: volgens Bloomberg stegen de prijzen van tampons in mei met 9,8 procent op jaarbasis. Ook maandverband werd 8,3 procent duurder. Zeker voor arme Amerikanen is dat een harde klap. In 2021 hadden ruim elf miljoen van hen al moeite om hun menstruatieproducten te betalen, de helft daarvan was gedwongen te kiezen tussen menstruatieproducten of eten.

Het maakt het des te opvallender dat het tekort zo lang onder de radar bleef. Sommigen zeggen dat een deel van het probleem ligt bij het feit dat de meeste ceo’s en politici die dit probleem zouden moeten oplossen mannen zijn. Ook bij het tekort aan babymelkpoeder kwam de Amerikaanse regering pas erg laat in actie.

Inmiddels lijkt de politiek overigens wel wakker geschud: senator Margaret Wood Hassan schreef een brief aan de ceo van Procter & Gamble waarin ze betoogde dat ‘toegang tot menstruatieproducten behandeld zou moeten worden als elk ander essentieel product’.