VS houden zich aan evacuatiedeadline, zolang Taliban blijven meewerken

Op een inderhaast ingelaste G7-bijeenkomst sprak Biden met onder meer de Britse premier Johnson en de Duitse bondskanselier Merkel. Beeld Adam Schultz / The White House

Het Amerikaanse ministerie van Defensie vreest dat de veiligheid van de Amerikaanse militairen op de luchthaven in gevaar komt, als de Verenigde Staten zich niet aan de afgesproken deadline houden. De Taliban hadden kort daarvoor nog laten weten dat zij niet akkoord zullen gaan met het verlengen van de evacuatie-missie, ook al is die op 31 augustus nog niet afgerond. Eerder hadden ze gewaarschuwd voor een reactie als de VS zich niet aan de einddatum zouden houden.

De deadline voor de evacuaties vormde een van de belangrijkste gespreksonderwerpen bij de videoconferentie van de leiders van de G7. Na afloop van het beraad zei de Britse premier Boris Johnson niets over het verschuiven van de deadline, maar hij zei wel dat de Taliban moeten garanderen dat ook na 31 augustus iedereen die dat wil het land mag verlaten.

Dat staat haaks op de geluiden die de Taliban dinsdag lieten horen. Zij willen dat er een eind komt aan de uittocht van Afghanen uit hun land. Ze riepen de duizenden Afghanen die zich bij het vliegveld van Kabul hebben verzameld in de hoop op een vlucht naar het buitenland op naar huis terug te keren. Volgens Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid mogen er verder geen Afghanen meer naar de luchthaven komen en moeten ze niet meer proberen het land te verlaten.

Samenleven

Buitenlandse mogendheden moeten volgens Mujahid ook ophouden om Afghanen ‘aan te moedigen’ weg te vluchten uit hun land, nu de Taliban de macht hebben overgenomen. Mujahid eiste dat de VS en andere landen voortaan alleen nog maar hun eigen burgers evacueren en verder geen Afghanen meer aan boord nemen. Volgens hem heeft Afghanistan behoefte aan ‘gekwalificeerde mensen’.

Afghanen moeten terugkeren naar hun huis, werk en normale leven, nu er volgens de Taliban-woordvoerder ‘geen gevaar’ maar voor hen is. ‘Laten we met elkaar samenleven. Voor ons is de oorlog afgelopen’, zei Mujahid.

Afghaanse vrouwen voorlopig ‘voor hun eigen veiligheid’ thuis blijven. Maar volgens Mujahid zullen vrouwen niet permanent worden geweerd van hun werk. De nieuwe machthebbers zouden zinnen op mogelijkheden hen te laten terugkeren naar hun banen.

Eerder hadden ze al beloofd dat vrouwen meer rechten zullen krijgen dan tussen 1996 en 2001, toen de Taliban de macht hadden in het land. Maar vooral uit de provincies komen berichten dat vrouwen weer gedwongen worden thuis te blijven en alleen onder begeleiding van een man op straat mogen.