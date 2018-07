VS hielden eigen verklaring tegen waarin Rusland wordt veroordeeld voor neerhalen MH17

Het blad Foreign Policy kwam de conceptverklaring tegen. Die zou dinsdag heel even op de website van de Amerikaanse ambassade in Moskou hebben gestaan, maar is snel teruggetrokken. Dat zou zijn gebeurd op last van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die volgens bronnen van FP de toon van de verklaring ‘niet goedkeurde’.

‘Vier jaar na het neerhalen van MH17 wacht de wereld nog steeds op het moment dat Rusland zijn rol erkent’, stond in het concept. ‘Het is tijd voor Rusland om te stoppen met zijn wrede desinformatie-campagne en de volgende onderzoeksfase ten volle te steunen... als ook de strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken.’

In de verklaring staat dat er ‘overtuigend bewijs’ is dat de raket is afgeschoten met een BUK-installatie van de 53ste Luchtverdedigingsbrigade, die uit Rusland naar Oekraïne is gebracht.

Pompeo was deze week met de Amerikaanse president Trump in Helsinki. Die sprak daar vol lof over zijn Russische collega Vladimir Poetin. Poetin heeft de Russische betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel, dat met 298 inzittenden onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur, altijd ontkend.

Jaarlijkse verklaring

Tot dusver hebben de Amerikanen elk jaar op 17 juli een verklaring uitgebracht over MH17. Deze verjaardag was de eerste na de publicatie van het JIT-onderzoeksrapport, dat definitieve bewijzen leverde voor de Russische betrokkenheid. De resultaten van het JIT zijn eerder door de Amerikanen onderschreven.

Premier Mark Rutte bedankte Trump twee weken geleden tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis nog uitvoerig voor de Amerikaanse steun in het MH17-dossier. Maar hij heeft Trump toen niet gevraagd om het onderwerp aan de orde te stellen tijdens zijn onderonsje met Poetin.