VS hebben verzegelde aanklacht tegen Julian Assange klaarliggen

De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, op het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen. Beeld EPA

In die andere aanklacht wordt per ongeluk melding gemaakt van een verzoek van justitie om de aanklacht tegen Assange geheim te houden vanwege de publiciteit rond zijn zaak en om te voorkomen dat hij zijn arrestatie of uitlevering kan ontlopen.

Het is niet duidelijk waarop de aanklacht tegen Assange betrekking heeft, maar vermoedelijk gaat het om het laten uitlekken van honderdduizenden diplomatieke boodschappen van Amerikaanse ambassades in 2010. WikiLeaks kreeg die berg mails toegespeeld door de Amerikaanse militair Chelsea Manning, die haar straf daarvoor inmiddels heeft uitgezeten.

‘Gevaarlijk precedent’

Barry Pollack, de advocaat van Assange, reageerde verontwaardigd op het nieuws dat er een aanklacht tegen zijn cliënt klaarligt. Hij noemde het idee dat iemand wordt aangeklaagd voor de ‘publicatie van juiste informatie’ een ‘heel gevaarlijk precedent’.

Assange heeft altijd al het vermoeden gehad dat de Amerikaanse justitie een geheime aanklacht tegen hem had klaarliggen. Daarom verzette hij zich ook tegen zijn uitlevering aan Zweden waar een onderzoek tegen hem liep wegens beschuldigingen van verkrachting. De WikiLeaks-man vreesde dat hij door Zweden aan de Verenigde Staten zou worden uitgeleverd. Om daaraan te ontkomen zocht Assange in 2012 zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador, waar hij sindsdien in een klein kamertje woont.

Persvrijheid

Het is echter onduidelijk hoe lang de Amerikaanse aanklacht al klaarligt. Onder president Obama aarzelde het ministerie van Justitie naar verluidt om een aanklacht tegen hem in te dienen, omdat dat zou kunnen worden opgevat als een aanval op de persvrijheid. Maar onder president Trump zou de (inmiddels vertrokken) minister van Justitie Jeff Sessions weer vaart hebben gezet achter de pogingen Assange achter de tralies te krijgen. CIA-directeur Mike Pompeo (nu minister van Buitenlandse Zaken) noemde WikiLeaks zelfs een ‘vijandige buitenlandse inlichtingendienst’.

Er wordt ook gespeculeerd dat de aanklacht mogelijk te maken heeft met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de contacten tussen het campagneteam van Donald Trump en de Russen. WikiLeaks publiceerde kort voor de presidentsverkiezingen in 2016 duizenden e-mails die door Russische hackers waren gestolen uit de computers van de Democratische partij. Daarmee probeerde Assange duidelijk Hillary Clinton dwars te zitten. Maar WikiLeaks liet vrijdag weten dat de organisatie nooit is benaderd door Mueller of iemand uit zijn team.

Held

Voor Assange is het bestaan van de aanklacht in ieder geval slecht nieuws. Hij zit al zes jaar opgesloten in de ambassade. Aanvankelijk werd de Australiër daar verwelkomd als een held van het vrije woord, maar inmiddels begint het personeel genoeg te krijgen van de ongenode gast. De ambassade sloot zelfs zijn internetverbinding af uit ergernis over zijn gestook tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Vanuit de Ecuadoraanse ambassade leverde Assange ook felle kritiek op het optreden van de Spaanse autoriteiten tegen de voorstanders van een onafhankelijk Catalonië.

Naar verluidt zou de ambassade ook het aantal bezoekers dat hij mag ontvangen aan banden hebben gelegd. Ook zou hij de opdracht hebben gekregen de viezigheid van zijn kat beter op te ruimen.