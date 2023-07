VS hebben laatste voorraden chemische wapens vernietigd

Een pallet met M55-raketten met het zenuwgas VX wordt op 6 juli vorig jaar vernietigd in een depot van het Amerikaanse leger in Richmond (Kentucky). Beeld AP

De resterende voorraden zijn vernietigd in de chemische wapendepots in Pueblo, Colorado, en in Richmond, Kentucky. In 2022 werd de laatste M55-raket met het zenuwgas VX vernietigd in een fabriek in Kentucky. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, omvatte de Amerikaanse voorraad chemische strijdmiddelen in 1968 bijna 40.000 ton.

De VS waren het laatste land van de 165 ondertekenaars van het verdrag die nog chemische wapens hadden, althans, voor zover bekend. ‘Het einde van de vernietiging van alle opgegeven voorraden chemische wapens is een belangrijke mijlpaal’, verklaart Fernando Arias, hoofd van de in Den Haag gevestigde Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), in een reactie.

De wereld moet echter op zijn hoede blijven voor chemische wapens, waarschuwt Arias. Zo heeft de OPCW de afgelopen jaren Syrië beschuldigd van het uitvoeren van chemische aanvallen tijdens de burgeroorlog. Ook heeft de waakhond onderzoek gedaan naar het gebruik van zenuwgas uit het Sovjettijdperk tegen Kremlincriticus Aleksej Navalni en een voormalige Russische spion in Groot-Brittannië.