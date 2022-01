VS halen gezinnen van diplomaten weg uit Oekraïne, EU niet

De ambassade van de VS in Kiev. Beeld REUTERS

Washington gaf alle familieleden van het Amerikaanse diplomatieke personeel in Oekraïne dit weekeinde de opdracht het land te verlaten gezien de dreiging van een mogelijke Russische invasie. Ook een aantal diplomaten wordt teruggehaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de VS niet in staat hen allemaal te evacueren, als Rusland het land inderdaad binnenvalt.

Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn begonnen een deel van hun diplomatieke personeel terug te roepen. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken beklemtoonde dat de ambassade open blijft voor alle essentiële zaken.

Borrell liet weten dat de EU ‘de situatie niet wil dramatiseren'. Volgens hem zal Brussel het voorbeeld van de VS voorlopig niet volgen, tenzij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nieuwe informatie heeft die een evacuatie noodzakelijk zou maken.

Antony Blinken

Blinken doet maandag via een videoverbinding mee met een overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de Russische dreigementen tegen Oekraïne. De uitlating van Borrell duidt erop dat de EU nog steeds hoopt dat de VS en Rusland een diplomatieke oplossing kunnen vinden en bang is dat de terugtrekking van het diplomatieke personeel als een teken van zwakte zal worden gezien door Moskou.

De Oekraïense regering liet merken dat zij bepaald niet is ingenomen met het besluit van de Amerikanen om een deel van hun personeel terug te roepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de maatregel ‘voorbarig’ en ‘overdreven', al zei Kiev wel het recht van buitenlandse staten te respecteren om de veiligheid van hun diplomatieke vertegenwoordigingen te verzekeren.