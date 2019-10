VS geven met foto en video’s inkijk in commando-operatie tegen Al-Baghdadi

Amerikaanse commando’s begeven zich naar de muur rond het huis van Al-Baghdadi. Beeld AP

Op de foto's en video is te zien is hoe de elitesoldaten het huis in Noord-Syrië naderen en hoe strijders vanuit de lucht worden gedood. Daarna leggen drones met precisiemunitie het complex in de as. De commando’s van een van de meest geheime eenheden van de Amerikaanse landmacht schoten vier vrouwen en een man dood toen ze het huis waren binnengedrongen. De IS-strijders, die bomvesten aanhadden, weigerden zich volgens het Pentagon over te geven.

Verder blijkt nu dat Al-Baghdadi niet drie maar twee kinderen de tunnel in sleurde waar hij schuilde. Ook heeft hij in de tunnel mogelijk geschoten op de commando’s die op zoek naar hem waren. Opvallend is dat Amerika’s hoogste commandant in het Midden-Oosten, generaal Frank McKenzie, woensdag niet wilde bevestigen dat de IS-leider ‘jammerde, huilde en schreeuwde’ voordat hij zich opblies, zoals president Trump in het weekeinde beweerde.

‘Ik kan dit zeggen: hij kroop in een gat met twee kinderen en hij blies zichzelf op terwijl zijn mensen stand hielden’, aldus McKenzie, die het Amerikaanse Central Command leidt. Deze is belast met de militaire operaties van de VS in onder andere het Midden-Oosten. McKenzie: ‘Je kan wel zien wat voor persoon dit was. Verder kan ik niets bevestigen over zijn laatste seconden.’ Op maandag zei Amerika’s hoogste militair, Mark Milley, dat Trump deze details mogelijk had gehoord van de commando’s die hij na de aanval sprak vanuit het Witte Huis.

Inkijkje in aanval

De inkijk die de VS nu hebben gegeven in de Delta Force-operatie, is opvallend. Zo’n openheid was er niet in 2011 toen commando’s van een andere elite-eenheid, SEAL Team Six, Al Qaida-leider Osama bin Laden in zijn schuilplaats wisten te doden. Nu is te zien hoe een groep van zo’n tien commando’s, voorzien van nachtzichtapparatuur, zich in het donker begeeft naar een muur rond het complex om binnen te dringen.

De Delta Force-leden, die op de grond werden ondersteund en beschermd door Army Rangers-soldaten, waren in acht Chinook-transporthelikopters opgestegen vanaf een geheime basis elders in Syrië. Ze moesten een uur lang door gebied vliegen dat onder andere in handen is van rebellen die gelieerd zijn aan Al Qaida. In de lucht werden de elitesoldaten beschermd door MQ-9 Reaper-drones, bewapend met precisieraketten, en door F-15-gevechtsvliegtuigen.

Om een ingrijpen van de Russische luchtmacht te voorkomen, dat in dit gebied in Noord-Syrië opereert, was Moskou van tevoren ingelicht over de operatie. De Russen beschikken op de grond ook over het geavanceerde S-400-luchtdoelsysteem, dat de Amerikaanse toestellen vanaf honderden kilometers afstand kon volgen en neerhalen. De Chinook-helikopters werden inderdaad onder vuur genomen, zij het door jihadistische strijders die de streek rond het plaatsje Barisha controleren.

Het huis van Al-Baghdadi, vlak voordat het door een MQ-9 Reaper-drone wordt bestookt met precisietaketten. Beeld AP

Zwaar mitrailleurvuur

Volgens McKenzie werden de Amerikanen dichtbij Al-Baghdadi’s huis vanuit twee kanten door deze rebellen beschoten. Op een video is te zien hoe de Amerikanen vanuit een van de helikopters met zwaar mitrailleurvuur terugslaan. In luttele seconden werd afgerekend met een handvol strijders, die niet behoorden tot IS. Sommigen probeerden nog weg te komen. In totaal zouden bij deze Amerikaanse represaille-acties zo’n tien tot vijftien strijders zijn gedood.

Eenmaal binnen, schakelden de Delta Force-commando’s snel de vijf IS-strijders uit die verzet probeerden te bieden. In het Arabisch werden ze gemaand zich over te geven, maar ze weigerden. De commando’s wisten wel elf kinderen levend uit het huis te krijgen. In de tunnel waar de opgejaagde Al-Baghdadi zich had verscholen, blies de IS-leider zich uiteindelijk met zijn bomvest op.

Een Amerikaanse herdershond die al vier jaar wordt ingezet bij commando-operaties en al zo’n vijftig missies op zijn naam heeft staan, raakte in de tunnel gewond. Niet vanwege de explosie, zoals aanvankelijk werd gemeld, maar door een elektriciteitskabel die losraakte. Met behulp van DNA-materiaal dat de VS van Al-Baghdadi hadden toen hij in 2004 in een Amerikaanse gevangenis in Irak zat, werd snel vastgesteld dat de man in de tunnel inderdaad de IS-leider was.

Nadat de commando’s en Rangers belangrijke IS-documentatie hadden verzameld en waren vertrokken, kwamen de Reaper-drones voor de laatste keer in actie. Met raketten werd het complex volledig met de grond gelijk gemaakt om te voorkomen dat het een gedenkplaats zou worden voor IS-strijders. ‘Het ziet er nu uit als een parkeerplaats met grote gaten’, aldus McKenzie. Binnen een dag kreeg Al-Baghdadi een zeemansgraf. Zijn lichaamsresten werden in zee gegooid, wat ook gebeurde met het lijk van Bin Laden. McKenzie: ‘Deze operatie was voortreffelijk gepland en uitgevoerd.’