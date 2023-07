VS gaan voor 345 miljoen dollar wapens leveren aan Taiwan

De Amerikaanse president Joe Biden. Beeld REUTERS

Details over de militaire steun van de Amerikanen aan Taiwan werden niet bekendgemaakt. Het Witte Huis verwees in een korte verklaring naar ‘defensiematerieel’ en ‘militaire training’. Een anonieme Amerikaanse functionaris had eerder op de dag gesproken over bewakings- en verkenningssystemen, munitie en andere reserveonderdelen en apparatuur. Volgens persbureau Reuters zouden mogelijk ook vier onbewapende MQ-9A verkenningsdrones onderdeel zijn van de deal.

China beschouwt het autonome en democratisch bestuurde eiland Taiwan als een afvallige provincie en wil het weer onder China laten vallen. Het heeft de militaire druk op het eiland de laatste jaren flink opgevoerd. Taiwan weigert echter te buigen en stelt dat alleen het Taiwanese volk kan beslissen over zijn toekomst.

De VS erkennen Taiwan niet als onafhankelijke staat, maar zijn wel de belangrijkste wapenleverancier van het land. China heeft de VS al herhaaldelijk gemaand de wapenleveranties aan Taiwan te stoppen.

De nieuwe hulp van de VS zal rechtstreeks uit bestaande Amerikaanse voorraden komen, zoals dat ook het geval is met Oekraïne sinds het begin van de oorlog in februari 2022.

Het Amerikaanse Congres heeft in de begroting voor 2023 een bedrag goedgekeurd voor militaire steun aan Taiwan dat kan oplopen tot 1 miljard dollar (ruim 900 miljoen euro).