VS: Europese keus voor Huawei kan Navo bedreigen

Om dit te onderstrepen spoorde Nancy Pelosi, de Democraat die voorzitter is van het Huis van Afgevaardigden, Europese politici aan om met Washington samen te werken. Volgens haar moet het doel zijn ‘de internationalisering van de digitale infrastructuur’ op een manier die autoritaire systemen niet versterkt.

Op dit moment worstelen veel Europese landen met de vraag hoe en door wie ze hun 5G-systemen, een cruciale stap in de ontwikkeling van mobiele en netwerken, moeten laten ontwikkelen. Het Chinese bedrijf Huawei loopt voorop in deze technologie. De vrees is dat Chinese apparatuur in deze belangrijke netwerken, waarover onder meer internet- en belverkeer zal lopen, misbruikt kan worden voor spionage door de Chinese overheid. Een keuze voor alternatieven, bijvoorbeeld te ontwikkelen door Nokia of Ericsson, betekent uitstel en miljardeninvesteringen.

‘Verfoeilijk’

Minister van Defensie Mark Esper waarschuwt voor grote gevolgen van een keuze voor Huawei. ‘Huawei en 5G is een schoolvoorbeeld van de verfoeilijke strategie om te domineren. Afhankelijkheid ervan kan de digitale systemen van onze partners kwetsbaar maken, en het delen van informatie met onze partners bemoeilijken. Het kan de Navo bedreigen, de meest succesvolle alliantie in de geschiedenis. Volgens Esper heeft het de VS ook enkele jaren gekost om deze dreiging te doorgronden. ‘Misschien loopt Europa hierin een beetje achter.’

Op de vraag van de Estse oud-premier Toomas Hendrik Ilves of de VS Europa een alternatief te bieden heeft, erkende Esper dat dit er nu nog niet is. ‘We moeten zeker een alternatief ontwikkelen.’ De Amerikaanse minister van Justitie William Barr suggereerde vorige week dat de VS wellicht een controlerend aandeel in Nokia en Ericsson moeten kopen om te helpen bij de ontwikkeling van een sterkere competitie voor Huawei.

‘Leugens’

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi reageerde in München direct op de Amerikaanse kritiek. ‘Al deze beschuldigingen van China zijn leugens, niet gebaseerd op feiten. Maar als we het onderwerp van deze leugens veranderen van China naar Amerika, dan worden die leugens misschien waarheid.’

De Britse regering koos er vorige maand voor Huawei toe te laten bij de ontwikkeling van 5G, zij het niet tot de ‘kern’ van dat systeem. Het kwam premier Johnson op een woedend telefoontje van president Trump. Ook in Berlijn woedt er een felle politieke strijd over de vraag of Huawei een rol mag spelen bij de ontwikkeling van 5G.

Nederland besloot onlangs, zonder de naam van het bedrijf te noemen, Huawei effectief te weren uit de ontwikkeling van de ‘kritieke onderdelen’ van het 5G-netwerk. Zowel T-Mobile als KPN gebruikt apparatuur van Huawei voor de vernieuwing van zijn antennenetwerk.

Maar niet iedereen is overtuigd van het onderscheid tussen de kern en de periferie van 5G-netwerken, zo onderstreept de Australische minister van Defensie Linda Reynolds in München. Australië besloot in 2018 al om Huawei helemaal te weren uit de aanleg van 5G-netwerken. Ook secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg mengt zich in het debat: ‘We moeten onze veiligheid op de lange termijn niet verruilen voor voordelen op de korte termijn.’